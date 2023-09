Un investigador adolescent descobreix una vespa amb la capacitat de perforar el plàstic

En un descobriment notable, un investigador adolescent anomenat Matvey Nikelshparg ha descobert que una espècie de vespa parasitoide té la capacitat de perforar el plàstic. Nikelshparg, que té una passió per estudiar les vespes parasitoides, va fer aquest descobriment mentre feia experiments amb els insectes al seu laboratori.

L'espècie en qüestió, Eupelmus messene, és una vespa minúscula que normalment posa els seus ous sobre o dins d'altres insectes. Aquestes vespes utilitzen un òrgan anomenat ovipositor per perforar els creixements vegetals endurits, coneguts com agalles, que protegeixen les larves d'altres espècies de vespes. Tanmateix, Nikelshparg va observar que la vespa E. messene podia utilitzar el seu ovipositor per perforar una placa de Petri de plàstic i posar un ou fora del recipient.

Nikelshparg va informar les seves troballes a The Journal of Hymenoptera Research. Va realitzar experiments per explorar què passaria quan es col·loquessin diverses vespes E. messene amb una sola larva hoste en una placa de Petri. Tot i que la majoria de les vespes van atacar immediatament la larva, un individu va optar per perforar la paret de poliestirè del plat. Aquest comportament es va observar en vuit de les 56 vespes criades.

El procés de perforació del plàstic va durar més de dues hores per a les vespes, durant les quals feien pauses per dinar o aigua. Els investigadors també van assenyalar que el moviment de perforació de la vespa era diferent de la seva perforació en agalles. Semblava que les vespes tenien un comportament de perforació flexible quan es tractava de superfícies de plàstic.

La capacitat d'aquestes vespes per penetrar el plàstic presenta preguntes intrigants. No està clar com les vespes punxen la superfície llisa de la placa de Petri, sobretot perquè les esquerdes, que normalment exploten a les agalls, no estan presents al plàstic. A més, encara es desconeix per què altres espècies relacionades no presenten el mateix comportament.

Aquest descobriment podria tenir implicacions més àmplies per entendre les eines de punxada de diversos insectes, inclosos els mosquits que porten malalties. Fins i tot pot conduir al desenvolupament de nous equips quirúrgics inspirats en les habilitats de perforació de les vespes.

