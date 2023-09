L'Observatori Chandra de la NASA llança una nova llum sobre l'explosió estel·lar

L'Observatori de raigs X Chandra de la NASA ha proporcionat als astrònoms nous coneixements notables sobre una explosió d'estrelles que es va observar per primera vegada a mitjans del segle XIX. L'explosió es va produir a Eta Carinae, un sistema estel·lar binari situat a uns 19 anys llum de distància. Al llarg de dues dècades, l'observatori va recopilar dades que ara s'han recopilat en una pel·lícula, revelant l'expansió en curs de l'erupció estel·lar a velocitats de fins a 7,500 milions de milles per hora.

Eta Carinae està formada per dues estrelles massives, una amb una massa aproximadament 90 vegades la del Sol i l'altra unes 30 vegades la massa del Sol. Al segle XIX, el sistema va experimentar una explosió massiva coneguda com la "Gran Erupció", durant la qual Eta Carinae va expulsar entre 19 i 10 vegades la massa del Sol. Això va donar lloc a la formació d'un parell de núvols de gas, coneguts com la nebulosa de l'Homunculus, a costats oposats de les estrelles.

Un estudi recent dirigit per Michael Corcoran al Goddard Space Flight Center de la NASA va utilitzar dades de Chandra i el XMM-Newton de l'Agència Espacial Europea per descobrir una capa feble de raigs X abans desconeguda fora de la nebulosa Homunculus. Corcoran va interpretar aquesta closca com l'ona explosiva de la Gran Erupció, suggerint que tant la nebulosa com la capa exterior es van originar a partir del material expulsat d'Eta Carinae abans de l'erupció de 1843.

L'estudi també va revelar que la brillantor dels raigs X d'Eta Carinae ha disminuït amb el temps, d'acord amb les observacions anteriors. Utilitzant un model senzill, els investigadors van estimar la brillantor de raigs X del sistema estel·lar en el moment de la Gran Erupció i la van combinar amb la velocitat del material expulsat per determinar que l'erupció probablement consistia en dues explosions. La primera va implicar una ejecció ràpida de gas ràpid i de baixa densitat, seguida d'una ejecció més lenta de gas més dens que finalment va formar la nebulosa Homunculus.

Aquest estudi, publicat a The Astrophysical Journal, dóna suport a la hipòtesi que la Gran Erupció es va desencadenar per la fusió de dues estrelles en el que originalment era un sistema triple. Aquesta fusió explicaria l'estructura semblant a un anell que es veu als raigs X, ja que el material s'expulsa en un pla pla.

En general, l'Observatori Chandra de la NASA ha proporcionat als astrònoms informació nova i valuosa sobre l'explosió de l'estrella Eta Carinae, aportant llum sobre els mecanismes i la història d'aquest fascinant esdeveniment celeste.

