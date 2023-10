Els sons de Pando: escoltant la comunicació de l'arbre antic

Recentment s'han fet enregistraments que ens permeten escoltar els sons produïts per un dels organismes vius més extensos i antics de la Terra. El pando, un bosc massiu format per un sol arbre, és una planta notable que pertany a l'espècie de tremolor. Amb 47,000 tiges amb ADN idèntic, Pando s'estén per 100 acres a Utah. Amb una edat estimada de potencialment 12,000 anys, aquesta entitat vivent colossal pesa 6,000 tones mètriques i compta amb tiges semblants a arbres que s'alcen fins a 24 metres.

L'artista sonor Jeff Rice va col·laborar amb Friends of Pando per gravar els sons d'aquest organisme amagat. Col·locant un hidròfon dins d'un buit a la base d'una branca i enfilant-lo fins a les arrels de l'arbre, Rice va descobrir un so dèbil, fins i tot capturant vibracions durant una tempesta. L'artista creu que les vibracions són causades per milions de fulles del bosc que vibren i transmeten les seves vibracions a través de les branques i cap a la terra.

El sistema arrel de Pando està interconnectat, com ho demostren els sons capturats dels cops quan es toca una branca des de la distància. Tot i que els sistemes d'arrels compartits són comuns a les espècies de trèmol, Pando destaca per la seva mida i edat notables.

Aquesta oportunitat sense precedents d'escoltar els sons de Pando té potencial tant artístic com científic. Lance Oditt, el fundador de Friends of Pando, veu el potencial d'utilitzar aquestes dades sòlides en estudis científics per entendre millor el vast sistema hidràulic ocult sense causar cap dany.

Jeff Rice va destacar la importància dels sons naturals en els estudis ambientals, afirmant que són un registre de la biodiversitat local i que es poden utilitzar per mesurar el canvi ambiental. Malauradament, Pando es troba actualment en un estat de decadència a causa d'activitats humanes com la neteja de l'hàbitat i l'eradicació de depredadors que ajuden a controlar les poblacions d'herbívors. Això genera preocupacions sobre el futur d'aquest organisme extraordinari i l'ecosistema al qual suporta.

Fonts:

– Alerta científica: URL

– Amics de Pando: URL