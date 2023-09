Gliese 367 b: un exoplaneta ultradens amb un origen misteriós

Els astrònoms han descobert un exoplaneta extraordinari anomenat Gliese 367 b, també conegut com Tahay, que ha captat la seva atenció per les seves propietats úniques. Gliese 367 b es classifica com un planeta de període ultracurt (USP), completant una òrbita al voltant de la seva estrella en només 7.7 hores. És un dels gairebé 200 planetes USP que s'han identificat fins ara. Tanmateix, el que diferencia a Gliese 367 b és la seva increïble densitat, gairebé el doble de la de la Terra.

Amb una densitat tan alta, els científics creuen que Gliese 367 b ha d'estar compost gairebé totalment de ferro, ja que el seu mantell rocós s'ha despullat. Elisa Goffo, autora principal d'un estudi recent sobre Gliese 367 b, el compara amb un planeta semblant a la Terra sense el seu mantell rocós.

Gliese 367 b es va descobrir inicialment mitjançant dades del satèl·lit d'enquesta d'exoplanetes en trànsit (TESS) de la NASA. La investigació posterior ha millorat les mesures i ha proporcionat una estimació més precisa de la seva massa i radi. Ara s'ha determinat que la massa del planeta és el 63% de la de la Terra i el seu radi és del 70% de la de la Terra.

Un dels aspectes intrigants de Gliese 367 b és el seu origen. És molt poc probable que el planeta es formi en el seu estat actual. Una possibilitat és que sigui el nucli d'un planeta al qual se li va treure el mantell a causa d'un esdeveniment catastròfic o de col·lisions amb altres protoplanetes durant la seva formació primerenca. Una altra possibilitat és que Gliese 367 b estigués envoltat per una regió rica en ferro al disc protoplanetari a partir del qual es va formar.

La investigació realitzada per Goffo i el seu equip també va revelar la presència de dos planetes més al sistema Gliese 367: Gliese 367 c i d. La presència d'aquests planetes addicionals dóna suport a la idea que els planetes USP es troben sovint en sistemes amb múltiples planetes, cosa que insinua possibles escenaris de formació.

Gliese 367 b és membre d'una classe única d'exoplanetes anomenada super-Mercuri. Aquests planetes tenen una composició similar a la de Mercuri però són més grans i densos. Gliese 367 b, en particular, és el planeta USP més dens descobert fins ara, amb un nucli de ferro que representa el 91% de la seva massa.

Tot i que l'origen exacte de Gliese 367 b segueix sent un misteri, les seves característiques inusuals continuen desafiant els models actuals de formació planetària. Estudis i observacions addicionals d'aquest fascinant exoplaneta poden proporcionar informació valuosa sobre la formació i l'evolució dels planetes en condicions extremes.

