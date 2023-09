Interruptor de llum còsmica: l'estrella aspirada al forat negre mostra flaixos brillants

Els astrònoms han fet un descobriment intrigant sobre una estrella situada a 500 milions d'anys llum de distància. Aquesta estrella, anomenada Swift J0230, té aproximadament la mida del nostre sol i està sent devorada gradualment per un petit forat negre. L'aspecte interessant d'aquest fenomen és que els astrònoms van observar flaixos brillants que acompanyaven l'esdeveniment. Aquests flaixos brillen intensament durant un període de set a 10 dies i després s'acaben de sobte, semblant-se al moviment d'un interruptor de llum. Aproximadament un mes després, el forat negre repeteix el procés amb l'estrella.

La massa de l'estrella que s'aboca d'aquesta manera es classifica com a nana blanca i el procés es coneix com a esdeveniment de interrupció de la marea. Fins ara només s'han observat uns 100 esdeveniments d'aquest tipus. No és estrany que les estrelles siguin parcialment triturades per forats negres com aquest, amb investigacions que suggereixen que aquestes interrupcions parcials poden ser fins i tot més freqüents que les completes. No obstant això, els casos anteriors d'interrupcions parcials es van produir cada poques hores o un cop l'any. El descobriment de Swift J0230 proporciona un escenari intermedi.

Els investigadors anomenen aquesta troballa un "descobriment fortuït" perquè les observacions anteriors no van detectar l'esdeveniment pertorbador. Les observacions inicials del juny van revelar una ràpida caiguda de la brillantor de l'estrella el quart dia, disminuint en un factor de 20 en només 57 quilosegons (15.8 hores). Aleshores, l'estrella es va fer difícil d'observar. Els investigadors creuen que Swift J0230 es troba prop del centre de la galàxia on normalment es troben forats negres, coincidint amb la ubicació d'una supernova de tipus II descoberta l'any 2020. No obstant això, la possibilitat que sigui una explosió d'estrelles es considera poc probable.

El forat negre que consumeix Swift J0230 resideix en una petita galàxia anomenada 2MASX J02301709+2836050 i té una massa aproximadament entre 10,000 i 100,000 vegades la del sol. Aquest estudi marca la primera observació d'una estrella de la mida del nostre sol sent triturada per un forat negre. Els investigadors pretenen entendre per què aquesta estrella només està parcialment alterada, ja que la comprensió actual dels esdeveniments disruptius suggereix que la proximitat d'una estrella a un forat negre determina l'abast de la seva trituració. La densitat de l'estrella també sembla ser un factor important.

