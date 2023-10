Astroforge es prepara per a la primera missió comercial a l'espai profund

By

Astroforge, una empresa amb seu a Califòrnia, està fent progressos significatius en la seva missió d'explotar metalls preciosos a l'espai. La companyia està preparada per llançar la seva nau espacial, Brokkr-2, en un coet com a part del programa Artemis de SpaceX l'any vinent. Aquesta serà la primera vegada que una empresa privada envia una missió a l'espai profund.

La motivació darrere de la mineria espacial és la creixent necessitat de metalls a mesura que el món s'allunya dels combustibles fòssils cap a les energies renovables. Els recursos de la Terra són limitats i la mineria en llocs tradicionals comporta costos econòmics i ambientals. Tanmateix, molts asteroides del nostre sistema solar contenen una gran quantitat de metalls, com ara el cobalt, el níquel i els metalls del grup del platí, que són crucials per a les indústries del futur. A més, aquests asteroides tenen concentracions de metalls més altes que a la Terra, el que significa que cal extreure menys material per produir més metalls.

Astroforge pretén aprofitar aquest mercat comercialitzant amb èxit la mineria a l'espai. Tot i que altres empreses han intentat la mineria espacial en el passat, Astroforge creu que el panorama actual és més favorable a causa dels costos reduïts i la disponibilitat de components comercials d'un pròsper ecosistema d'empreses espacials. S'estima que el cost total de la missió Brokkr-2 d'Astroforge és inferior als 10 milions de dòlars.

Els fundadors d'Astroforge, Matt Gialich i Jose Acain, tots dos tenen formació en enginyeria espacial, amb experiència a SpaceX i altres companyies aeroespacials. Van reconèixer el potencial de les missions espacials, però es van dissuadir pels reptes burocràtics associats a treballar en projectes d'espai profund. En canvi, van decidir llançar Astroforge per aprofitar els avenços de la tecnologia espacial i el potencial de reduir els costos de llançament.

Per a la seva primera missió a l'espai profund, Astroforge ha apuntat a un asteroide de tipus M, que es creu que conté una concentració de metalls més alta que la Terra. Tot i que la missió inicial implicarà un sobrevol de l'asteroide per a la recollida de dades i l'exploració, Astroforge espera utilitzar aquesta informació per a futures operacions mineres.

El progrés d'Astroforge en el desenvolupament de la seva nau espacial i la prova amb èxit de disparar els seus coets demostra la seva disposició per a una missió comercial a l'espai profund. Amb la creixent demanda de metalls i el potencial dels recursos espacials per satisfer aquestes necessitats, Astroforge està a punt per tenir un impacte significatiu en la indústria minera.

Font: Forbes