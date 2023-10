Les noves investigacions assenyalen l'antic llac de fang com a font potencial d'evidència de vida a Mart

Segons una nova investigació, els científics que cerquen proves de l'habitabilitat passada a Mart poden voler centrar la seva atenció en un antic llac de fang. Tot i que les regions amb abundants sediments es consideren generalment bons punts de partida per a la recerca, l'estudi suggereix que explorar la font dels sediments, en lloc de les regions on van desembocar, pot ser més fructífer.

Els investigadors proposen que la regió d'Hydraotes Chaos, una subregió d'Oxia Palus, conté un antic llac de fang que podria contenir proves amagades de vida passada. El llac de fang, format per descàrregues de l'estratigrafia de fang carregada de gas fa gairebé 4 milions d'anys, ofereix una visió única dels materials aqüífers antics.

A diferència dels grans canals d'inundació que cobreixen Mart, la conca plana a Hydraotes Chaos simplifica l'examen dels aqüífers marcians i redueix el risc d'adquisició de sediments terrestres. A més, el subsòl de Mart podria haver romàs habitable fins i tot després que la superfície del planeta esdevingués inhòspit. Per tant, l'exploració dels sediments dins del llac de fang podria descobrir proves de vida del passat geològic de Mart.

La NASA Ames està considerant les planes d'Hydraotes Chaos com un possible lloc d'aterratge per a una futura missió centrada en la recerca de biomarcadors, específicament lípids, que tenen el potencial de suportar milers de milions d'anys a Mart. La regió també presenta altres característiques fascinants, com ara volcans de fang generalitzats i diapirs, que proporcionen informació sobre els processos i estructures subterrànies de Mart.

Aquesta investigació il·lumina la complexa geologia de Mart i posa èmfasi en la importància d'investigar regions riques en sediments, com l'antic llac de fang a Hydraotes Chaos, en la recerca de descobrir proves d'habitabilitat passat i possibles signes de vida.

Fonts:

- "Exploració de l'evidència de residus d'esclats sedimentaris de l'aqüífer de l'Amazònia mitjana en un terreny caòtic marcià" - Nature Scientific Reports

– Alexis Rodríguez, investigador sènior de l'Institut de Ciències Planetàries