Els investigadors realitzen simulacions quàntiques de flux de temps invers mitjançant l'entrellat

Investigadors de la Universitat de Cambridge han fet un descobriment intrigant en l'àmbit de la mecànica quàntica. Mitjançant la manipulació d'entrellaços quàntics, van ser capaços de simular què podria passar si el flux del temps s'invertís. Dirigit per David Arvidsson-Shukur del Laboratori Hitachi de Cambridge, l'equip va connectar la seva teoria amb la metrologia quàntica, un camp que utilitza la teoria quàntica per fer mesures altament sensibles. L'experiment va implicar enredar dues partícules, una de les quals va ser manipulada per alterar l'estat passat de l'altra partícula, canviant així el resultat de l'experiment.

L'entrellat es refereix a quan un grup de partícules comparteixen estats quàntics idèntics fins i tot després d'estar separades per grans distàncies. Aquest fenomen sustenta la informàtica quàntica, on les partícules entrellaçades s'utilitzen per realitzar càlculs complexos. Si bé el concepte de partícules que viatgen enrere en el temps ha estat objecte de debat, l'enfocament de l'equip de Cambridge aporta una nova llum sobre les possibilitats.

La simulació de l'equip va demostrar que teòricament és possible alterar retroactivament accions passades mitjançant la manipulació d'entrellaçament quàntic. Per exemple, van il·lustrar com algú podria enviar un regal a una altra persona el primer dia sense conèixer la seva llista de desitjos fins al segon dia, però tot i així aconseguir canviar el que es va enviar el primer dia en funció de la informació rebuda. Aquesta innovació obre aplicacions potencials en la informàtica quàntica i altres tecnologies.

L'experiment va revelar un 75% de possibilitats de fracàs per a l'efecte observat, el que significa que el resultat desitjat es va aconseguir en només una de cada quatre execucions. Per mitigar això, els investigadors van suggerir enviar molts fotons entrellaçats i utilitzar un filtre per eliminar els fotons no corregits, assegurant-se que alguns eventualment portaran la informació actualitzada. Tot i que l'equip aclareix que el seu treball no permet viatjar en el temps tradicional, representa una exploració significativa dels fonaments de la mecànica quàntica i un mitjà per rectificar els errors del passat per a un futur millor.

L'estudi va comptar amb el suport de diverses fundacions i organitzacions, com ara la Fundació Suècia-Amèrica, Lars Hierta Memorial Foundation, Girton College i el Consell d'Investigació en Enginyeria i Ciències Físiques (EPSRC).

Font: Universitat de Cambridge, Physical Review Letters