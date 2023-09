Els científics descobreixen com els rèptils marins van evolucionar ràpidament els colls llargs

Els científics han descobert com certs rèptils marins a l'època prehistòrica van desenvolupar colls llargs a un ritme ràpid. En estudiar els fòssils d'un rèptil marí anomenat Chusaurus xiangensis, investigadors de la Xina i el Regne Unit van descobrir que aquests primers rèptils van afegir noves vèrtebres a les seves espines, permetent l'allargament del coll.

Inicialment, els investigadors no estaven segurs de si C. xiangensis era un paquipleurosaure a causa del seu coll relativament curt. Tanmateix, una anàlisi posterior va confirmar la seva classificació. Per entendre millor el desenvolupament dels colls llargs, els científics van comparar fòssils d'eosauropterigos, el grup que inclou paquipleurosaures, de diferents períodes de l'era del Triàsic.

L'estudi va revelar que la relació entre la longitud del tors i la longitud del coll en aquests rèptils va augmentar del 40% al 90% en uns 5 milions d'anys. Després d'aquest període, la taxa de creixement dels seus colls es va alentir, cosa que suggereix que havien assolit una durada òptima per al seu estil de vida.

Els primers rèptils de coll llarg tenien menys vèrtebres en comparació amb els seus parents posteriors. Mentre que Chusaurus tenia 17 vèrtebres, posteriorment els paquipleurosaures en tenien 25. Alguns plesiosaures del període Cretaci superior tenien encara més vèrtebres, amb Elasmosaurus en tenia 72 vèrtebres.

Els investigadors especulen que aquests colls allargats van permetre als rèptils capturar eficaçment les seves preses, com ara gambes i peixos petits. La capacitat d'agafar ràpidament preses que nedaven ràpidament era probablement avantatjosa per a la seva supervivència. Aquesta adaptació evolutiva probablement va ser impulsada per l'esdeveniment d'extinció massiva conegut com la Gran Mort, que es va produir abans del període Triàsic. La ràpida evolució dels rèptils marins durant el període de recuperació posa de manifest la seva resiliència i adaptabilitat davant els esdeveniments catastròfics.

En conclusió, el descobriment de com els rèptils marins van evolucionar els colls llargs proporciona informació important sobre la història evolutiva d'aquestes antigues criatures i il·lumina les seves estratègies de supervivència en un món canviant.

Fonts:

– Estudi publicat a BMC Ecology and Evolution, 31 d'agost de 2021