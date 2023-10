Asteroides: una amenaça potencial per a la Terra

La NASA va publicar una infografia visualment atractiva el 16 d'octubre, destacant un problema preocupant que podria tenir conseqüències catastròfiques. La tasca en qüestió, coneguda com a "Defensa Planetària", implica que la NASA estigui atent als asteroides que podrien xocar amb la Terra, provocant una devastació generalitzada similar a la destinació dels dinosaures. Tanmateix, detectar aquests asteroides és un procés complex, ja que no emeten llum.

Afortunadament, els nous telescopis dissenyats específicament per a la caça d'asteroides han estat fonamentals en aquesta missió. A l'agost de 2023, ja hi ha 32,000 asteroides propers a la Terra coneguts. L'esforç per localitzar i seguir aquests asteroides ha estat lloable, amb més de 405 milions d'observacions d'astrònoms aficionats i professionals enviades al Minor Planet Center, un centre central de l'estratègia de defensa planetària de la NASA.

Malauradament, les estadístiques presentades a la infografia revelen una realitat inquietant. Dels 32,000 asteroides propers a la Terra coneguts, més de 10,000 tenen més de 140 metres de diàmetre. Si un d'ells xoqués amb la Terra, podria acabar amb una ciutat sencera. En comparació, es va estimar que el meteorit de Chelyabinsk que va causar danys a Rússia el 2013 era de 20 metres com a màxim.

La infografia també destaca que dels 14,000 asteroides estimats de 140 metres d'amplada que encara no s'han descobert, un d'ells podria estar en curs de col·lisió amb la Terra. A més, hi ha aproximadament 50 asteroides amb un diàmetre d'1 quilòmetre encara sense descobrir. L'impacte d'un asteroide d'aquesta mida podria tenir implicacions catastròfiques per a la civilització.

La responsabilitat de la defensa planetària no només recau en la NASA sinó en un col·lectiu d'organitzacions. La infografia serveix com a recordatori que encara queda feina per fer per garantir la seguretat de la humanitat. Fins i tot el simple fet de transmetre informació mitjançant infografies pot inspirar persones a unir-se a la recerca d'asteroides, contribuint als esforços de defensa planetària.

