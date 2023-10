Hi ha milers d'asteroides potencialment perillosos que podrien devastar ciutats

La divisió de Defensa Planetària de la NASA és responsable de detectar i fer el seguiment dels asteroides que podrien xocar amb la Terra i causar una destrucció generalitzada. Tot i que la tasca pot semblar senzilla, en realitat és força difícil. Els asteroides no emeten llum, de manera que normalment es detecten quan la llum solar es reflecteix a la seva superfície i és capturada pels telescopis que observen el cel nocturn. Recentment, hi ha hagut un augment del nombre de telescopis dissenyats específicament per caçar asteroides.

Segons una infografia de la NASA publicada l'octubre de 2023, actualment hi ha 32,000 asteroides propers a la Terra coneguts. L'esforç per identificar i seguir aquests asteroides ha estat notable, amb més de 405 milions d'observacions enviades tant per astrònoms aficionats com professionals al Minor Planet Center, un centre central de l'estratègia de defensa planetària de la NASA.

Tanmateix, la infografia revela algunes estadístiques inquietants. Dels 32,000 asteroides propers a la Terra, més de 10,000 tenen un diàmetre superior als 140 metres. Si un d'aquests asteroides toqués la Terra, seria capaç d'esborrar tota una ciutat. Per posar-ho en perspectiva, es va estimar que l'asteroide que va colpejar el districte de Chelyabinsk a Rússia el 2013 tenia 20 metres de diàmetre i va causar danys i ferits importants.

El que és encara més alarmant és que els experts de la NASA creuen que només hem trobat menys de la meitat dels asteroides potencialment perillosos de 140 metres d'ample. Estimen que encara queden més de 14,000 d'aquests asteroides per descobrir. A més, hi ha aproximadament 50 asteroides amb un diàmetre d'1 quilòmetre que no s'han trobat. Un impacte d'un asteroide d'aquesta mida podria tenir conseqüències catastròfiques molt més enllà de la destrucció d'una sola ciutat.

La comunitat de defensa planetària, que inclou organitzacions més enllà de la NASA, s'enfronta a una tasca descoratjadora per garantir la seguretat de la humanitat. Cada esforç, per petit que sigui, té un paper crucial en aquesta missió. La captivadora infografia serveix com a recordatori de la importància dels esforços continuats per identificar i rastrejar asteroides potencialment perillosos.