Un cop d'ull al nucli de la Via Làctia: el telescopi Webb revela característiques notables

En una missió innovadora, el telescopi espacial James Webb ha dirigit la seva mirada cap al nucli de la nostra pròpia galàxia, la Via Làctia, capturant imatges sorprenents que revelen detalls sense precedents d'esdeveniments celestes extrems i formació estel·lar vibrant. A diferència del seu predecessor, el telescopi Hubble, que observa principalment la llum visible, Webb utilitza llum infraroja, la qual cosa li permet penetrar en núvols còsmics densos i proporcionar-nos imatges còsmiques mai vistes.

L'estudiant de grau Samuel Crowe de la Universitat de Virgínia va liderar el projecte d'imatge i es va meravellar amb l'increïble nivell de resolució i sensibilitat que ofereix Webb. "Mai no hi ha hagut cap dada d'infrarojos en aquesta regió amb el nivell de resolució i sensibilitat que obtenim amb Webb, així que estem veient moltes funcions aquí per primera vegada", va dir Crowe. Les capacitats del telescopi presenten una oportunitat única per estudiar la formació estel·lar en aquests entorns, revolucionant la nostra comprensió del cosmos.

La ubicació del focus en aquesta empresa és Sagitari C (Sgr C), una regió coneguda per la intensa formació estel·lar situada a uns 25,000 anys llum de distància de la Terra. La imatge capturada per l'instrument de càmera d'infrarojos propers (NIRCam) de Webb revela diverses característiques notables:

1. Mig milió d'estrelles: s'estima que hi ha unes 500,000 estrelles brillants a la regió C de Sagitari, juntament amb característiques no identificades que demanen més exploració.

2. Cúmul de protoestrelles: al centre esquerre de la imatge es pot veure una estructura amorfa rosa prominent. Això representa un grup de protoestrelles: estrelles naixents en procés de formació. Dins d'aquest cúmul hi ha una protoestrella massiva, més de 30 vegades la massa del nostre Sol. La densitat del núvol del qual emergeixen aquestes protoestrelles impedeix que la llum de les estrelles que hi ha darrere arribi al telescopi, creant la il·lusió d'una regió menys concorreguda quan, de fet, és una de les zones més densament empaquetades de la imatge.

3. Gran regió de gas caòtic: la regió expansiva de cian que abasta aproximadament 25 anys llum allotja gas hidrogen amb estructures semblants a agulles que no tenen una orientació uniforme. Actualment, la NASA està investigant què va provocar la formació d'aquest immens núvol gasós.

El nucli de la Via Làctia amaga un element notable que no es mostra a les imatges: el forat negre supermassiu conegut com a Sagitari A*. Tot i que el telescopi Webb ofereix vistes inigualables del cosmos, és essencial recordar que el seu objectiu principal és il·luminar l'univers primerenc i desentranyar-ne els misteris.

Les increïbles capacitats del telescopi espacial James Webb són el resultat d'una àmplia col·laboració científica entre la NASA, l'Agència Espacial Europea (ESA) i l'Agència Espacial Canadenca. El seu mirall ultrasensible, que abasta més de 21 peus, supera el del telescopi espacial Hubble en més de dues vegades i mitja. A més, les capacitats d'infrarojos de Webb li permeten observar objectes i fenòmens que abans estaven ocults a la vista.

Amb l'arribada de Webb, estem a la vora d'una nova era d'exploració, no només descobrint els secrets de l'univers primerenc, sinó també posant la nostra mirada en els exoplanetes de la nostra pròpia galàxia. L'equip d'espectrògraf avançat del telescopi pot desentranyar la composició química dels exoplanetes llunyans, revelant potencialment atmosferes i ajudant a la recerca de signes de vida. A mesura que el telescopi Webb continua revelant els misteris de l'univers, els científics anticipen amb il·lusió les infinites possibilitats que tenim davant.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és el telescopi espacial James Webb?

El telescopi espacial James Webb és una col·laboració entre la NASA, l'Agència Espacial Europea (ESA) i l'Agència Espacial Canadenca. És un observatori espacial d'última generació dissenyat per explorar el cosmos, incloent l'univers primerenc i els exoplanetes de la nostra galàxia.

2. En què es diferencia Webb del telescopi Hubble?

Webb observa principalment en l'espectre infraroig, cosa que li permet veure a través dels densos núvols còsmics que la llum visible no pot penetrar. En canvi, el telescopi Hubble observa principalment la llum visible.

3. Quines característiques va captar Webb al nucli de la Via Làctia?

Les imatges de Webb de la regió C de Sagitari revelen un cúmul de protoestrelles, una vasta regió de gas caòtic i aproximadament mig milió d'estrelles amb un detall sense precedents.

4. Quina és la importància de la mida del mirall de Webb?

El mirall de Webb fa més de 21 peus de diàmetre, el que el fa més de dues vegades i mitja més gran que el mirall del telescopi Hubble. Aquesta mida més gran permet a Webb captar més llum, cosa que li permet observar objectes més llunyans i antics de l'univers.

5. Com estudiarà Webb els exoplanetes?

Webb porta espectrògrafs especialitzats que poden analitzar les atmosferes d'exoplanetes llunyans, proporcionant informació sobre la composició química d'aquests mons alienígenes. Aquesta informació ajuda els científics a buscar entorns habitables i possibles signes de vida.

(Fonts: [Mashable](https://mashable.com/article/james-webb-space-telescope-core-of-milky-way/) i [NASA](https://www.nasa.gov/press -alliberament/vista-sense precedents-del-nucli-de-la-galaxia-via-làctia-des-hubble-2-)