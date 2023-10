L'Observatori Vera C. Rubin descobreix asteroides amb un nou algorisme

L'Observatori Vera C. Rubin, que començarà a funcionar el 2025, ha mostrat les seves capacitats de detecció d'asteroides fins i tot abans del seu llançament oficial. Investigadors de la Universitat de Washington han desenvolupat un nou algorisme anomenat HelioLinc3D, que ha identificat amb èxit un asteroide proper a la Terra a partir d'unes poques imatges. L'algoritme realitza enllaços de diverses nits, combinant dades de diverses nits per trobar objectes reals utilitzant menys observacions que les eines actuals.

L'Observatori Rubin té com a objectiu duplicar el nombre d'asteroides coneguts i asteroides potencialment perillosos (PHA) en els primers mesos de funcionament. Els PHA són asteroides que tenen òrbites prou properes a l'òrbita de la Terra perquè podrien xocar amb el nostre planeta. Amb el seu gran Simonyi Survey Telescope i la lent d'ull de peix més gran del món, l'observatori capturarà imatges digitals del cel cada tres dies, generant aproximadament 20 terabytes de dades per nit.

Heliolinc3D es va provar amb dades de l'enquesta ATLAS realitzada per la Universitat d'Hawai'i. Durant aquesta prova, l'algoritme va identificar amb èxit un PHA anomenat 2022 SF289, que havia estat observat per ATLAS però que no es va identificar com un objecte nou mitjançant mètodes tradicionals. L'algoritme detecta els canvis en el cel restant imatges successives i identificant diferències. A continuació, mesura la brillantor i la posició d'aquestes diferències.

A part d'identificar PHA, s'espera que l'Observatori Vera C. Rubin faci altres descobriments del sistema solar, inclosos objectes del cinturó de Kuiper i objectes interestel·lars potencialment més grans. L'observatori revolucionarà el camp de l'astronomia capturant una quantitat de dades sense precedents i proporcionant als científics coneixements valuosos sobre el nostre sistema solar i més enllà.

