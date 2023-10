Els gegants gasosos més comuns del que es pensava anteriorment, suggereix l'estudi

Un estudi recent publicat a la revista Nature Communications ha suggerit que els gegants gasosos com Júpiter poden ser més comuns del que es pensava, sobretot a les regions més tranquil·les dels sistemes estel·lars. La comprensió tradicional dels sistemes estel·lars era que consistien en planetes rocosos propers a l'estrella i gegants gasosos més llunyans. Tanmateix, els recents descobriments de "Júpiters calents", gegants gasosos que orbiten molt a prop de les seves estrelles, han desafiat aquesta hipòtesi.

L'estudi, realitzat per Raffaele Gratten i els seus col·legues de l'Institut Nacional Italià d'Astrofísica, es va centrar en el Beta Pictoris Moving Group, un petit grup d'estrelles situat a uns 115 anys llum de distància. Van analitzar la massa i el moviment de 30 estrelles d'aquest grup i van trobar que aproximadament 20 d'elles podrien suportar gegants gasosos de mida similar a Júpiter a les regions exteriors dels seus sistemes estel·lars.

Aquesta troballa és significativa perquè les enquestes anteriors han suggerit que els gegants gasosos són relativament rars als sistemes estel·lars, amb menys d'una de cada cinc estrelles semblants al Sol que tenen la seva pròpia versió de Júpiter. Els investigadors creuen que la diferència clau rau en l'entorn del Beta Pictoris Moving Group, que és més escàs i menys poblat en comparació amb altres regions de formació estel·lar. En aquests barris tranquils i dispersos, els gegants gasosos tenen més possibilitats de formar-se i sobreviure.

Els gegants gasosos, com Júpiter, neixen a les fredes regions exteriors dels sistemes estel·lars, on els elements volàtils es poden condensar en gel i gas. Tanmateix, la formació i l'estabilitat d'aquests planetes es poden veure interrompuda per les interaccions gravitatòries amb altres planetes gegants o estrelles que hi passen. A les regions estel·lars densament poblades, la presència de més estrelles i una distància més petita entre elles pot dificultar la formació i el manteniment dels gegants gasosos.

Si bé el lloc de naixement del nostre propi Sol es debat entre els astrofísics, aquest estudi suggereix que és poc probable que el nostre Sistema Solar hagi sorgit d'un viver estel·lar densament poblat. La investigació indica que el nostre Sol podria haver-se originat en una zona més tranquil·la amb només unes poques estrelles joves disperses. Per entendre millor la formació dels sistemes estel·lars, seran necessaris estudis addicionals en regions de formació estel·lar més denses.

Les dades recollides per l'observatori Gaia de l'ESA, que actualment orbita al voltant del Sol, podrien oferir més informació sobre aquesta intrigant pregunta.

Fonts: Nature Communications, Inverse