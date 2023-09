Els científics descobreixen un creixement més lent de les estructures còsmiques del previst

By

Científics de la Universitat de Michigan han descobert que les grans estructures còsmiques, com els cúmuls de galàxies, estan creixent a un ritme més lent que el previst per la Teoria de la Relativitat General d'Einstein. També han descobert que la supressió del creixement de l'estructura còsmica és encara més significativa del que prediu la teoria a causa de l'acceleració de l'expansió de l'univers causada per l'energia fosca.

La distribució de les galàxies a l'univers no és aleatòria; en canvi, tendeixen a agrupar-se. Aquests cúmuls van començar com a petits grups de matèria a l'univers primerenc i van créixer gradualment en galàxies, després en cúmuls i filaments de galàxies. El creixement d'aquestes estructures còsmiques està influenciat per la interacció gravitatòria i la contracció sota la seva pròpia gravetat.

L'energia fosca, que és un component misteriós de l'univers, accelera l'expansió de l'univers però té l'efecte contrari en el creixement de les grans estructures. Esmorteeix les pertorbacions i frena el creixement de les estructures. Mitjançant l'estudi de l'agrupació i el creixement de les estructures còsmiques, els científics poden obtenir informació sobre la naturalesa de la gravetat i l'energia fosca.

Per investigar el creixement de les estructures, els investigadors van utilitzar diferents sondes cosmològiques. Van analitzar el fons còsmic de microones, que proporciona informació sobre la distribució de la matèria a l'univers primerenc. També van examinar la feble lent gravitatòria de les formes de les galàxies per descodificar la distribució de la matèria entre nosaltres i el fons còsmic de microones.

A més, els investigadors van analitzar els moviments de les galàxies a l'univers local per fer un seguiment del creixement de les estructures fins a un moment posterior. La diferència en les taxes de creixement que van observar es fa més destacada a mesura que s'acosten a l'actualitat.

Aquestes troballes poden abordar la "tensió S8" en cosmologia, que sorgeix quan dos mètodes diferents donen valors inconsistents per al paràmetre que descriu el creixement de les estructures. El descobriment dels investigadors d'una supressió tardana del creixement podria posar els dos valors d'acord.

L'equip pretén reforçar encara més l'evidència estadística d'aquesta supressió del creixement i obtenir una comprensió més profunda de les implicacions de les seves troballes. És una oportunitat emocionant per descobrir una nova física o descobrir possibles errors sistemàtics en els models actuals per explicar millor l'evolució de les estructures còsmiques.