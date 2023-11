La zona d'evitació: desbloquejant l'univers ocult

El nostre coneixement del vast univers sempre ha estat limitat pel fet que estem situats a la Via Làctia, envoltats de gas interestel·lar i pols. Aquesta pols suposa un repte important per a les nostres observacions, especialment a la regió central de la nostra galàxia, coneguda com a Zona d'Evitació. Els científics fa temps que es refereixen a aquesta regió com a tal perquè els densos núvols de pols obstrueixen la llum visible, dificultant l'observació d'objectes extragalàctics. Tanmateix, els avenços recents en tecnologia ens permeten penetrar aquesta barrera còsmica i explorar més enllà.

Utilitzant llum infraroja i de ràdio, que pot penetrar a la Zona d'Evitació, els investigadors han fet descobriments innovadors. Un nou estudi publicat al servidor de preimpressió arXiv ha utilitzat dades de l'enquesta VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) per buscar galàxies dins d'aquesta regió desafiant. L'enquesta VVV, realitzada pel telescopi VISTA a Paranal, Xile, es va centrar principalment a estudiar cúmuls globulars i oberts, però també va capturar dades sobre galàxies.

Per identificar les galàxies, l'equip va emprar un mètode que implicava seleccionar objectes extensos dins de les dades VVV i filtrar-los en funció del seu espectre galàctic. Aquest enfocament, encara que limitant, els va permetre confirmar la presència de 182 galàxies de 271 candidates, en comparació amb els 1.5 milions d'objectes enumerats al catàleg de fonts ampliades de 2MASS.

Aquestes troballes representen un pas important per aclarir els misteris que amaga la Zona d'Evitació. L'equip té previst continuar la seva investigació incorporant dades de l'enquesta VVV eXtended, que té el potencial de revelar milers de galàxies. Amb cada descobriment, la nostra comprensió de l'univers s'expandeix, il·luminant una part del cosmos abans enfosquida.

FAQ:

P: Què és la Zona d'Evitació?

R: La Zona d'Evitació es refereix a la regió central de la Via Làctia, que està densament plena de gas interestel·lar i pols. Aquesta pols obstrueix la llum visible, cosa que fa que sigui difícil observar objectes extragalàctics.

P: Com estan estudiant els científics la Zona d'Evitació?

R: Els científics estan utilitzant llum infraroja i de ràdio, que poden penetrar la pols a la Zona d'Evitació, per estudiar aquesta regió i fer observacions de galàxies i altres objectes celestes.

P: Què és l'enquesta VVV?

R: L'enquesta VISTA Variables in Vía Láctea (VVV) és un projecte realitzat pel telescopi VISTA a Paranal, Xile. Se centra principalment a estudiar cúmuls globulars i cúmuls oberts, però també captura dades valuoses sobre galàxies dins de la Zona d'Evitació.

P: Quins són els plans de futur per estudiar la Zona d'Evitació?

R: L'equip d'investigació pretén ampliar el seu estudi incorporant dades de l'Enquesta eXtended VVV, que permet l'exploració de milers de galàxies dins de la Zona d'Evitació.