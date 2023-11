Avió supersònic X-59 de la NASA: obrint el camí per a un viatge aeri més ràpid

El innovador avió supersònic X-59 de la NASA, sovint conegut com el "fill de Concorde", està fent progressos significatius cap al seu vol inaugural. L'agència espacial ha anunciat recentment que l'avió s'ha traslladat al graner de pintura a les instal·lacions de Lockheed Martin Skunk Works a Palmdale, Califòrnia, marcant una fita important en el procés de desenvolupament.

Un cop pintat el X-59, l'equip realitzarà mesures finals del seu pes i forma per millorar el modelatge per ordinador. Dissenyat per volar més ràpid que la velocitat del so, gairebé el doble que l'icònic Concorde, aquest avió de passatgers supersònic té com a objectiu minimitzar les interrupcions causades pels booms sonors. Els enginyers estan decidits a reduir el so a un simple "cop sonor", assegurant una pertorbació mínima per a les persones a terra.

De manera emocionant, la NASA ha identificat una cinquantena de rutes establertes que connecten ciutats on el X-59 podria funcionar. Una d'aquestes rutes permetria vols de la ciutat de Nova York a Londres, reduint els temps de viatge fins a quatre vegades la durada habitual. També s'ha revelat l'esquema de pintura de l'X-59, amb un cos predominantment blanc, una part inferior "blau sonor" de la Nasa i accents vermells sorprenents a les ales.

Més enllà del seu atractiu visual, la pintura té un propòsit important. Actua com a capa protectora, protegint l'aeronau de la humitat i la corrosió, alhora que incorpora marques de seguretat crucials per a les operacions de terra i de vol. Cathy Bahm, la directora del projecte del demostrador de vol de boom baix, va expressar un gran entusiasme pel projecte, afirmant que veure el X-59 adornat amb pintura i decoració fresca seria un moment impressionant, donant vida a la seva visió.

L'avió supersònic X-59 té un paper central en la missió Quest de la NASA, que implicarà sobrevolar diverses comunitats nord-americanes seleccionades per recopilar dades sobre la percepció pública del so de l'avió. A continuació, aquestes dades es proporcionaran als reguladors, la qual cosa podria obrir el camí per a ajustos a les normes actuals que prohibeixen el vol supersònic comercial sobre terra.

Amb la seva capacitat prevista per revolucionar els viatges aeris, el X-59 representa un important salt endavant en la tecnologia de l'aviació. A mesura que la NASA avança cap al vol inaugural de l'avió, el futur d'un viatge aeri més ràpid i silenciós sembla més a prop que mai.

Preguntes freqüents

Què és l'avió supersònic X-59?

L'X-59 és un avió supersònic desenvolupat per la NASA amb l'objectiu de volar més ràpid que la velocitat del so i reduir significativament l'impacte disruptiu dels booms sonors.

Quin és l'objectiu de pintar el X-59?

La pintura de l'X-59 serveix tant per a propòsits cosmètics com funcionals. Afegeix un atractiu visual alhora que protegeix l'avió de la humitat i la corrosió. A més, inclou les marques de seguretat essencials per a les operacions de terra i de vol.

Com afectarà el X-59 als viatges aeris?

Si té èxit, el X-59 podria revolucionar els viatges aeris reduint significativament els temps de viatge. Per exemple, una ruta proposada és de Nova York a Londres, que es podria completar fins a quatre vegades més ràpid que la durada actual del vol.

Quin és el propòsit de la missió Quest de la NASA?

La missió Quest consisteix a fer volar l'X-59 sobre comunitats nord-americanes seleccionades per recopilar dades sobre la percepció pública del so de l'avió. Aquestes dades es proporcionaran als reguladors, cosa que podria comportar ajustos en les regles actuals que restringeixen el vol supersònic sobre terra.