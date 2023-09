Trobeu el Starlink: els satèl·lits es confonen amb ovnis visibles a Houston

Si alguna vegada has mirat cap al cel nocturn i has vist una sèrie de llums brillants que es mouen a través d'ell, és possible que les hagis confós amb objectes voladors no identificats (OVNI). Tanmateix, aquestes llums formen part de la xarxa de satèl·lit Starlink desenvolupada per SpaceX.

Starlink té com a objectiu proporcionar accés a Internet assequible a zones remotes mitjançant el desplegament de milers de satèl·lits en òrbita al voltant de 340 milles sobre la Terra. Actualment, hi ha més de 4,500 satèl·lits Starlink en funcionament.

Per als residents de Houston, hi haurà oportunitats de veure el "tren satèl·lit" sobre la ciutat en determinades nits. Segons un rastrejador de Starlink, els satèl·lits passaran per Houston de nord-oest a est dijous a les 8:30, i de nord-oest a sud divendres a les 8:38. Aquests avistaments poden proporcionar una visualització enlluernadora de llums al cel nocturn.

Si prefereixes les primeres hores del matí, també pots presenciar els satèl·lits, tot i que poden semblar més tènues. Els observadors primerencs poden esperar albiraments divendres a les 5:21 a.m. de nord a nord-est, dissabte a les 6:09 a.m. d'oest a nord-est, diumenge a les 5:26 a.m. de nord a nord-est i de nou a les 6:05 a.m. de nord-oest a sud-est, i dilluns a les 5:53 del matí d'oest a sud-est. Les finestres de visualització poden oscil·lar entre dos i set minuts.

A l'agost, moltes persones del sud-est de Texas van gaudir d'un espectacle quan es van llançar 15 satèl·lits Starlink des de la base de la força espacial Vandenberg de Califòrnia. Els vídeos que capturaven la cadena de llums van inundar les xarxes socials, provocant sorpresa i confusió entre els espectadors.

Per tant, la propera vegada que vegeu una línia de llums movent-se pel cel nocturn, no us alarmeu. En comptes d'això, preneu-vos un moment per apreciar la impressionant xarxa de satèl·lits Starlink que estan fent realitat l'accés a Internet de baix cost fins i tot a les ubicacions més remotes.

