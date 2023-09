Confirmació i reprovació: la recerca de la galàxia més llunyana

By

Els científics fa temps que estan en la recerca de la galàxia més llunyana de l'univers. Recentment, es va anunciar un candidat provisional anomenat "Maisie's Galaxy", que suggereix que podria existir en una etapa increïblement primerenca de la història còsmica. Tanmateix, investigacions posteriors van revelar una altra galàxia, CEERS-93316, que semblava estar encara més lluny. Aquestes troballes necessitaven una verificació.

Per determinar la distància i l'edat d'aquestes possibles "premieres galàxies", els astrònoms dirigits per Pablo Arrabal Haro del National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory de Tucson, Arizona, van realitzar estudis espectroscòpics en col·laboració amb un equip a Escòcia. La seva investigació va confirmar que la galàxia de Maisie existia almenys 390 milions d'anys després del Big Bang. A més, van desmentir l'estimació de distància inicial per a CEERS-93316, situant-la en un desplaçament cap al vermell més realista de z ~ 4.9, a uns 12 milions d'anys llum de distància.

La confirmació de la galàxia de Maisie i el descobriment de CEERS-93316 ofereixen informació valuosa sobre l'univers primerenc. Aquestes galàxies semblen ser més lluminoses que altres a la mateixa època, cosa que suggereix un creixement ràpid de galàxies en els primers centenars de milions d'anys després del Big Bang, desafiant els models actuals de formació de galàxies.

Per obtenir mesures precises de la distància, l'equip d'investigació va realitzar estudis espectrals de seguiment de les dues galàxies. L'espectroscòpia els va permetre confirmar l'alt desplaçament cap al vermell de la galàxia de Maisie i refusar l'estimació anterior de CEERS-93316. En observar les galàxies més primerenques, els astrònoms esperen entendre les condicions i els processos que van conduir al naixement i l'evolució d'aquests objectes durant les primeres etapes de l'univers.

Aquesta investigació, feta possible pel telescopi espacial James Webb (JWST), demostra el poder d'aquest observatori per detectar galàxies d'alt desplaçament cap al vermell. La missió de JWST de trobar la galàxia més llunyana a l'alba del temps còsmic permetrà als científics reunir informació detallada sobre l'univers primerenc. Amb cada descobriment, les capacitats del telescopi superen les expectatives, proporcionant informació valuosa sobre les característiques físiques de les galàxies de l'univers primerenc.

A mesura que JWST continua mirant la infància de l'univers, els astrònoms preveuen més anuncis de les primeres galàxies. Finalment, JWST o el seu successor poden descobrir la "primera galàxia" esquiva, revelant informació crucial sobre l'univers uns quants centenars de milions d'anys després del Big Bang.

