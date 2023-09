El nou projecte pretén aprofitar l'hidrogen de les roques per obtenir energia neta

Un nou projecte de tres anys finançat per la Fundació Grantham per a la Protecció del Medi Ambient està en marxa a CU Boulder per explorar la possibilitat d'aprofitar l'hidrogen de les roques per proporcionar energia neta a tot el món. El projecte pretén investigar la producció d'hidrogen "geològic", que es forma quan l'aigua es barreja amb minerals rics en ferro a les profunditats de l'escorça terrestre.

L'hidrogen geològic té el potencial de convertir-se en un recurs valuós per a l'energia sostenible, ja que no emet gasos d'efecte hivernacle quan es crema, sent l'aigua l'únic subproducte. L'objectiu principal del projecte és determinar si aquests dipòsits d'hidrogen es poden portar a la superfície amb seguretat en quantitats suficients per satisfer les demandes energètiques globals.

L'equip d'investigació, format per experts de CU Boulder, Columbia University, Montana State University, la Universitat de Southampton i la start-up Eden GeoPower, realitzarà experiments tant al laboratori com sota terra per estimular la Terra per produir més hidrogen. L'objectiu és replicar el sistema natural del subsòl el més a prop possible.

La demanda d'hidrogen està augmentant, la qual cosa impulsa els científics a explorar fonts alternatives més enllà dels mètodes tradicionals. Investigacions recents suggereixen que hi pot haver abundants dipòsits d'hidrogen geològic amagats sota terra, capaços de satisfer les necessitats de combustible líquid de la humanitat durant segles.

El projecte implicarà perforar forats i injectar aigua a formacions de roca rica en ferro per iniciar reaccions químiques i produir més hidrogen. També es prendran mesures per evitar que els bacteris consumeixin el gas de nova generació.

Sota el lideratge del doctor Alexis Templeton, un expert en l'estudi d'entorns subterrània, l'equip d'investigació supervisarà acuradament el procés per assegurar-se que no hi hagi conseqüències ambientals no desitjades. L'objectiu és determinar si l'hidrogen geològic és una font viable i sostenible d'energia neta que es pot produir contínuament de manera responsable amb el medi ambient.

Aquest projecte s'alinea amb la visió del Departament de Ciències Geològiques de CU Boulder d'utilitzar de manera responsable els recursos naturals de la Terra i contribuir a un futur d'energia sostenible per a les generacions futures.

