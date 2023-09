Comprendre el forat de l'escalfament central dels EUA: una peculiaritat en el canvi climàtic

Un fenomen recent anomenat "forat d'escalfament" ha cridat l'atenció al centre dels Estats Units. Tot i que les temperatures mitjanes globals han anat augmentant constantment a causa del canvi climàtic, aquesta regió en particular no ha experimentat el mateix nivell d'escalfament des de mitjans del segle XX. No obstant això, els científics han descobert que aquesta anomalia pot no ser el resultat del canvi climàtic que s'ha saltat al centre dels EUA, sinó més aviat una complexa combinació de factors.

Una teoria suggereix que els aerosols a l'atmosfera dels Estats Units centrals reflecteixen part de l'energia del sol a l'espai, refredant així la regió. Una altra possibilitat és que les terres agrícoles de la zona, juntament amb els seus sistemes de reg, actuïn com a refrigerador evaporatiu natural. L'augment de la precipitació observat a la regió durant les últimes dues dècades en comparació amb anys anteriors recolza encara més aquesta teoria. L'aigua addicional del paisatge actua com a refrigerador evaporatiu, provocant temperatures més baixes.

Tot i que les temperatures globals han augmentat de mitjana, és important reconèixer la variabilitat natural del sistema climàtic de la Terra. Algunes zones poden experimentar ritmes d'escalfament més ràpids o més lents que d'altres. A més, factors naturals, com els sistemes de baixa pressió i les condicions atmosfèriques, contribueixen a la persistència del forat d'escalfament. Aquests factors provoquen un augment de la nuvolositat, les pluges i temperatures més fresques, actuant com a amortidor contra la calor extrema.

Els orígens del forat d'escalfament es poden remuntar als canvis en les temperatures superficials de l'oceà Pacífic tropical, que estan influenciats tant per la variabilitat natural com per l'escalfament global. Aquests canvis en la temperatura de l'oceà afecten la circulació atmosfèrica als EUA, donant lloc a patrons de clima més fresc i humit a les parts orientals del país.

Malgrat l'estat actual del forat d'escalfament, s'espera que disminueixi en el futur. Els models climàtics suggereixen que el centre dels Estats Units eventualment experimentarà onades de calor més freqüents i intenses, encara que a un ritme més lent en comparació amb altres regions. El 2040 o el 2050, les temperatures extremes semblants a les experimentades durant l'era del Dust Bowl poden ser més probables.

L'existència del forat d'escalfament posa de manifest la complexitat dels canvis climàtics regionals en el context més ampli de l'escalfament global. Serveix com a recordatori que no cada dia s'escalfa i que la variabilitat natural juga un paper en la configuració dels patrons climàtics locals. Tot i que el centre dels EUA pot gaudir temporalment de temperatures més fresques, és crucial reconèixer que la tendència general de l'escalfament global continua i, finalment, afectarà més profundament la regió.

Font: l'article original no inclou cap font.