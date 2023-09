Aprofitar les reserves d'aigua a la Lluna pot requerir plans de replantejament, segons l'estudi

By

Una nova anàlisi dels cràters lunars ha revelat que aquestes característiques són massa joves per contenir antics dipòsits de gel d'aigua, desafiant les prediccions anteriors sobre la distribució i l'abundància d'aigua a la Lluna. El físic Norbert Schörghofer i l'astrofísica Raluca Rufu van realitzar l'estudi, trobant que la majoria dels cràters amb bosses d'ombra permanents, que són d'especial interès per a futures exploracions, tenen menys de 2.2 milions d'anys.

Abans d'aquest estudi, els científics creien que les regions a l'ombra permanent (PSR), com els cràters profunds, podrien atrapar i acumular gel d'aigua durant milers de milions d'anys a causa de les seves temperatures extremadament fredes. Tanmateix, l'anàlisi indica que els PSR no han estat protegits del Sol durant un temps suficient per permetre aquesta acumulació.

Les troballes tenen implicacions importants per a les missions lunars, especialment la missió Artemis III de la NASA, que actualment selecciona llocs d'aterratge en funció de la proximitat dels PSR. Tot i que el descobriment significa que no s'espera que els antics dipòsits de gel d'aigua existeixin a la Lluna, també suggereix que els PSR més antics podrien contenir més aigua que els més joves. Identificar l'edat dels cràters ajudarà a determinar llocs d'aterratge adequats per a futures missions.

Fonts: Science Advances

Definicions:

Cràters lunars: Pocks i divots a la superfície lunar causats per impactes de cometes i asteroides.

Gel d'aigua: Aigua congelada en forma de gel.

Regions d'ombra permanent (PSR): Àrees de la superfície de la Lluna que mai estan exposades a la llum solar.

Embassaments: Espais d'emmagatzematge natural.