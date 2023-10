L'edat sorprenent de la lluna: coneixements dels cristalls de zircó

By

Una nova investigació realitzada per la Northwestern University ha revelat que la lluna és en realitat 40 milions d'anys més antiga del que es creia. Aquesta troballa innovadora es basa en una anàlisi de cristalls de zircó trobats en mostres de roca lunar portades per la missió Apol·lo 17 el desembre de 1972. L'estudi, publicat a la revista Geochemical Perspectives Letters, desafia la teoria existent de la formació de la lluna i proporciona noves idees. a la història primerenca del nostre sistema solar.

La hipòtesi predominant suggereix que la lluna es va formar com a resultat d'un impacte colossal entre un objecte de la mida de Mart i la Terra jove. Aquest esdeveniment cataclísmic va tenir lloc fa uns 4.425 milions d'anys, segons estimacions anteriors. Tanmateix, la nova anàlisi dels cristalls de zircó indica que el naixement de la Lluna es va produir aproximadament 40 milions d'anys abans, fa uns 4.46 milions d'anys. Aquesta revelació significa un canvi significatiu en la nostra comprensió de l'origen de la lluna.

El zircó, un mineral comú que es troba a l'escorça terrestre, va tenir un paper crucial en aquest descobriment. En examinar l'edat dels cristalls de zircó de mostres lunars i terrestres, els científics van poder determinar l'edat de la lluna amb més precisió. L'ús de la tomografia amb sonda atòmica a les instal·lacions de la Northwestern University va proporcionar un examen detallat de l'estructura atòmica del zircó, que va permetre als investigadors comptar el nombre d'àtoms que havien patit una desintegració radioactiva. Això va proporcionar informació valuosa sobre l'edat dels cristalls.

L'autor principal de l'estudi, Jennika Greer de la Universitat de Glasgow, va explicar que els cristalls de zircó trobats a la superfície de la Lluna s'han d'haver format després que l'oceà de magma lunar s'hagués refredat. La presència d'aquests cristalls indica l'edat mínima possible de la lluna. En datar els cristalls més antics de les mostres lunars, els científics van poder comprovar que la lluna té almenys 4.46 milions d'anys.

La importància d'aquesta investigació va més enllà de la simple curiositat. Entendre l'edat i la formació de la lluna proporciona informació valuosa sobre la història del nostre sistema solar i el nostre lloc a l'univers. La influència gravitatòria de la Lluna estabilitza l'eix de rotació de la Terra, donant lloc a fenòmens com les marees i el dia de 24 hores. Sense la lluna, la vida a la Terra seria profundament diferent. Aquesta nova comprensió de l'edat de la lluna contribueix a l'objectiu més ampli de comprendre el delicat equilibri i la interconnectivitat del nostre sistema natural.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Quants anys té la lluna?

R: Segons investigacions recents, es creu que la lluna té aproximadament 4.46 milions d'anys, la qual cosa la fa 40 milions d'anys més antiga del que es pensava.

P: Què va portar els científics a concloure que la lluna és més antiga?

R: Els científics van realitzar una anàlisi dels cristalls de zircó trobats en mostres de roca lunar. En examinar les estructures atòmiques d'aquests cristalls mitjançant la tomografia amb sonda atòmica, els investigadors van poder determinar l'edat de la lluna amb més precisió.

P: Per què és important l'edat de la lluna?

R: Entendre l'edat de la lluna ajuda els científics a reunir el trencaclosques del primer sistema solar i a obtenir informació sobre l'impacte que va tenir en la formació de la Terra. A més, la influència gravitatòria de la Lluna juga un paper crucial en l'estabilització de l'eix de rotació de la Terra i afecta fenòmens com les marees.

P: Com van contribuir els cristalls de zircó a determinar l'edat de la lluna?

R: Els cristalls de zircó, trobats tant a la Terra com a la Lluna, van permetre als científics utilitzar mètodes de datació radioactiu per determinar la seva edat. Mitjançant l'anàlisi del nombre d'àtoms que havien patit una desintegració radioactiva, els investigadors van poder establir l'edat mínima de la lluna.