Els recents descobriments fòssils han posat llum sobre els patrons de migració i la història evolutiva d'Ekgmowechashala, un primat semblant al lèmur que abans va habitar Amèrica del Nord. Els fòssils ofereixen informació valuosa sobre el món que va existir fa milions d'anys i ofereixen una història fascinant d'adaptació i supervivència.

Els científics han determinat que Ekgmowechashala, que es tradueix com "home gatet" a Sioux, probablement va migrar de la Xina a Amèrica del Nord a través del pont terrestre de Bering. Aquest descobriment resol un misteri de llarga data en biologia i posa de manifest la connexió entre els primats de diferents parts del món.

La història dels primats a Amèrica del Nord és captivadora. Els registres fòssils indiquen que diverses espècies de primats van prosperar al que ara són els Estats Units i el Canadà. Aquests primats van arribar inicialment a Amèrica del Nord des d'Àfrica, potencialment travessant l'oceà Atlàntic amb basses de vegetació. L'era eocè, caracteritzada per temperatures abrasadores i paisatges exuberants, va proporcionar un hàbitat ideal per a aquests primats.

Tanmateix, aquest paradís dels primats no va durar per sempre. Fa aproximadament 34 milions d'anys es va produir un esdeveniment significatiu de canvi climàtic anomenat Grande Coupure, que va provocar una extinció massiva que va afectar molt els primats. L'aparició sobtada del clima fred i la desaparició de les selves tropicals van resultar massa difícils perquè aquestes criatures sobrevisquin.

Curiosament, els fòssils d'Ekgmowechashala es van trobar uns quants milions d'anys després de l'extinció massiva. Això va plantejar la pregunta de per què aquesta espècie de primats en particular va aconseguir sobreviure mentre que altres no ho van fer. Un estudi recent realitzat per la Universitat de Kansas dóna una resposta a aquest enigma.

Els investigadors van comparar els molars superiors de fòssils xinesos similars a Ekgmowechashala, conegut com a Paleohodite, amb els fòssils nord-americans. L'anàlisi va revelar una semblança sorprenent, confirmant una estreta relació evolutiva. Aquesta troballa suggereix que Ekgmowechashala no va ser una relíquia o supervivent de primats anteriors a Amèrica del Nord, sinó una espècie immigrant que va evolucionar a Àsia i més tard va emigrar a Amèrica del Nord a través del pont terrestre de Bering.

En el gran esquema de l'evolució, la presència d'Ekgmowechashala a Amèrica del Nord va ser de curta durada. L'espècie va aparèixer diversos milions d'anys després d'altres primats, per desaparèixer poc després. Aquest fenomen, conegut com a "taxon de Llàtzer", posa de manifest la naturalesa transitòria de la vida i la dinàmica en constant canvi dels ecosistemes.

L'estudi de la migració i supervivència d'Ekgmowechashala en el context de canvis ambientals significatius ofereix lliçons valuoses per entendre com els organismes s'adapten i prosperen en diferents condicions. En una era de canvi climàtic i conservació d'espècies, aquestes troballes ressonen amb els reptes als quals s'enfronten els organismes contemporanis, inclosos els humans.

FAQ:

P: Què és el pont terrestre de Bering?

R: El pont terrestre de Bering era una massa terrestre que connectava l'actual Alaska i Sibèria durant els períodes de glaciació quan el nivell del mar era més baix.

P: Què és un tàxon de Llàtzer?

R: Un tàxon de Llàtzer es refereix a una espècie que reapareix al registre fòssil molt després que es creia que s'havia extingit.

P: Quan va emigrar Ekgmowechashala a Amèrica del Nord?

R: Ekgmowechashala va emigrar a Amèrica del Nord fa aproximadament 30 milions d'anys.

P: Com van arribar els primats a Amèrica del Nord des d'Àfrica?

R: Els científics especulen que els primats africans van creuar l'oceà Atlàntic amb basses de vegetació.

Fonts:

– [Enllaç a la Universitat de Kansas](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)

– Revista de l'evolució humana.