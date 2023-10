El potencial de les ones d'Alfvén en la domesticació d'electrons fugitius per a l'energia de fusió

Aprofitar el poder de la fusió és una gran promesa com a font d'energia neta i pràcticament il·limitada. Tanmateix, aconseguir una reacció de fusió a la Terra requereix escalfar la matèria a temperatures extremes, creant un plasma sobreescalfat. El repte consisteix a mantenir l'estabilitat del plasma, ja que es poden produir interrupcions, que provoquen l'alliberament d'electrons fugitius i danys al reactor.

En un estudi recent, científics del Princeton Plasma Physics Laboratory (PPPL) van proposar una solució per mitigar els danys causats per les interrupcions. En centrar-se en els electrons fugitius, que són un dels components més perjudicials de les interrupcions, els investigadors van trobar que aquests electrons generen un tipus únic d'ona electromagnètica dins del plasma anomenada ones d'Alfvén. Aquestes ones, predites per primera vegada pel físic suec Hannes Alfvén, actuen com a frens per als electrons d'alta energia, frenant el seu creixement potencialment destructiu.

El descobriment de les ones d'Alfvén proporciona esperança per desenvolupar reactors de fusió més segurs i eficients. La seva eficàcia per frenar la formació d'electrons fugitius depèn de diversos paràmetres de plasma, que poden estar influenciats pel disseny del reactor. Tot i que encara no hi ha propostes concretes d'implementació, el Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER) a França i els reactors d'actualització DIII-D i ASDEX són candidats potencials per a aplicacions experimentals.

Aquest avenç no només honra el llegat d'Alfvén, sinó que també obre la porta a una nova era de disseny de reactors de fusió. A mesura que els científics continuen explorant el potencial de les ones d'Alfvén, podem estar un pas més a prop d'aconseguir una energia neta i abundant mitjançant la fusió.

Referència: Chang Liu et al, Simulació autoconsistent de l'excitació dels modes propis d'Alfvén de compressió i la difusió d'electrons fugitius en les interrupcions de Tokamak, Phys. Reverent Lett (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.085102