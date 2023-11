El telescopi James Webb descobreix possibles signes de vida a un planeta llunyà

By

El telescopi James Webb, el telescopi més avançat mai creat, ha captat l'atenció dels científics una vegada més. En el seu darrer descobriment innovador, el telescopi ha detectat signatures químiques intrigants en un planeta llunyà que suggereixen el potencial de vida més enllà de la Terra.

Situat a uns 120 anys llum de distància, aquest planeta, conegut com a K2-18b, està cobert per un vast oceà que sembla ser capaç de suportar vida. El que fa que aquesta troballa sigui encara més convincent és la detecció d'una molècula anomenada sulfur de dimetil (DMS), que normalment s'associa amb organismes vius.

A més, els investigadors han identificat la presència de metà i diòxid de carboni a l'atmosfera del planeta. Aquestes troballes, combinades amb l'estatus de K2-18b com a planeta Hycean, un planeta amb un oceà i una atmosfera rica en hidrogen, el converteixen en una perspectiva emocionant per a l'existència de la vida.

Mentre que K2-18b es troba entre les mides de la Terra i Neptú, és diferent a cap altre planeta del nostre sistema solar. Tot i que els investigadors estan entusiasmats amb aquests descobriments, encara queda molt per aprendre sobre aquest misteriós planeta i els seus potencials habitants.

Tot i que el document de recerca que detalla aquestes troballes encara no ha estat sotmès a una revisió per parells, els científics mantenen l'esperança i estan ansiosos d'explorar més les possibilitats. L'espectrògraf MIRI (Mid-Infared Instrument) del telescopi James Webb jugarà un paper vital a l'hora de desvelar els secrets de K2-18b i altres exoplanetes similars.

Amb l'objectiu d'identificar signes de vida en exoplanetes habitables, els científics esperen revolucionar la nostra comprensió de l'univers i el nostre lloc dins d'ell. Aquests descobriments recents constitueixen fites prometedores que contribueixen a la nostra comprensió creixent dels mons hiceans i el potencial de la vida extraterrestre.

Mentre la comunitat científica espera amb impaciència nous desenvolupaments i coneixements, el telescopi James Webb continua avançant els límits del nostre coneixement, apropant-nos a respondre a la pregunta mil·lenària: estem sols a l'univers?

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és el telescopi James Webb?

El telescopi James Webb és el telescopi més potent mai construït per la humanitat. Té la capacitat de veure més lluny i amb més claredat que qualsevol telescopi anterior, ampliant els nostres horitzons en el camp de l'exploració espacial.

2. Què és un planeta Hycean?

Un planeta Hycean és un tipus d'exoplaneta que posseeix tant un oceà com una atmosfera rica en hidrogen. Aquests planetes tenen el potencial de donar suport a la vida tal com la coneixem, cosa que els fa de gran interès per als científics.

3. A quina distància està K2-18b?

K2-18b es troba a uns 120 anys llum de la Terra.