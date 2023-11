El món alienígena de WASP-17 b: descobrint núvols de quars extraordinaris

En el vast regne dels exoplanetes, WASP-17 b destaca com un món realment alienígena. Descobert el 2009 i situat a aproximadament 1320 anys llum de la Terra, aquest gegant gasós té unes característiques notables que el diferencien del nostre sistema solar familiar. Amb una mida 1.9 vegades la de Júpiter i una massa només 0.78 vegades la de Júpiter, WASP-17 b es considera un dels planetes "més inflats" coneguts.

El que realment diferencia WASP-17 b és la seva proximitat a la seva estrella mare i la seva classificació resultant com a "Júpiter calent". Completant una òrbita en només 3.7 dies terrestres, WASP-17 b resideix perillosament a prop de la seva estrella. Aquesta proximitat no només condueix a una radiació intensa, sinó que també fa que el planeta estigui bloquejat per la marea, amb un costat constantment mirant cap a l'estrella i l'altre costat sempre apuntant cap a l'espai.

Com a resultat de la proximitat del planeta a la seva estrella, la seva temperatura s'eleva a aproximadament 1550 Kelvin o uns 1280 graus centígrads en el seu costat diürn. És possible que aquestes temperatures no siguin tan extremes com altres exoplanetes, com ara WASP-76 b, on les temperatures superficials poden arribar als 2400 graus centígrads, però encara donen lloc a fenòmens extraordinaris.

El telescopi espacial James Webb (JWST), el telescopi espacial més avançat mai llançat, va fer recentment un descobriment innovador al voltant de WASP-17 b. Mitjançant el seu instrument d'infraroig mitjà (IRI), el JWST va detectar partícules de sílice pura (SiO2) o quars a l'atmosfera de l'exoplaneta. Aquesta és la primera vegada que s'observa quars al voltant d'un exoplaneta.

Observacions prèvies d'atmosferes d'exoplanetes han revelat silicats rics en magnesi, com l'olivina i el piroxè, però fins ara no s'havia detectat quars pur. Les troballes suggereixen que el quars observat a l'atmosfera de WASP-17 b pot ser els blocs de construcció de grans de silicats més grans que es troben en exoplanetes més freds i nanes marrons.

L'examen de la composició dels núvols dels exoplanetes és crucial per entendre les condicions generals i els processos de formació. La presència de quars a l'atmosfera indica l'inventari de diferents materials del medi ambient i ofereix informació sobre com donen forma al planeta.

Tot i que encara hi ha molt per descobrir sobre els núvols de quars de WASP-17 b, els científics sospiten que existeixen principalment al llarg de la línia de terminació, el límit entre els costats del dia i de la nit del planeta. La quantitat exacta de quars segueix sent incerta, però està clar que WASP-17 b ens continua sorprenent amb les seves característiques d'un altre món.

FAQ

Què fa que WASP-17 b sigui un exoplaneta alienígena?

WASP-17 b es considera un exoplaneta alienígena a causa de les seves característiques significativament diferents en comparació amb els planetes del nostre sistema solar. És un gegant gasós que és molt més gran que Júpiter però té menys massa, cosa que el fa excepcionalment "inflat". A més, la seva proximitat a la seva estrella mare i la rotació bloquejada de la marea contribueixen a la seva naturalesa alienígena.

Quina és la importància de descobrir núvols de quars al voltant de WASP-17 b?

La detecció de núvols de quars a l'atmosfera de WASP-17 b és significativa perquè proporciona informació sobre les condicions generals del planeta i com s'uneixen diferents materials per donar forma al seu entorn. Aquest descobriment ajuda els científics a entendre millor els exoplanetes i els seus processos de formació.

Com va fer aquest descobriment el telescopi espacial James Webb?

El telescopi espacial James Webb va observar WASP-17 b durant unes deu hores utilitzant el seu instrument d'infraroig mitjà (IRI). En mesurar l'efecte que el pas per l'atmosfera de l'exoplaneta tenia sobre la llum de les estrelles, el telescopi va identificar un senyal únic que només es podia explicar per la presència de núvols de quars a l'atmosfera.

Per què és significativa la proximitat de WASP-17 b amb la seva estrella?

La proximitat de WASP-17 b a la seva estrella provoca una radiació intensa i temperatures extremes en el seu costat diürn. Aquestes condicions donen lloc a fenòmens extraordinaris i contribueixen a la naturalesa alienígena de l'exoplaneta. Entendre els efectes de la proximitat estel·lar ajuda els científics a comprendre la diversitat de sistemes exoplanetaris.