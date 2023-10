Informació sobre les òrbites i les composicions dels planetes nans revelades pel telescopi espacial James Webb

Un estudi recent dirigit per un equip internacional d'astrònoms va utilitzar el telescopi espacial James Webb (JWST) per observar i estudiar tres planetes nans del cinturó de Kuiper: Sedna, Gonggong i Quaoar. Les observacions es van realitzar mitjançant l'espectròmetre d'infrarojos propers (NIRSpec) de Webb i han proporcionat nous coneixements sobre les òrbites i composicions d'aquests objectes llunyans.

El cinturó de Kuiper és una regió a la vora del nostre sistema solar poblada per objectes. Ha estat una font de descobriments científics i ha tingut un paper crucial en la comprensió de la història del nostre sistema solar. La disposició dels objectes del cinturó de Kuiper (KBO), també coneguts com a objectes transneptunians (TNO), proporciona informació valuosa sobre els corrents gravitacionals que han donat forma al sistema solar i insinua una història dinàmica de les migracions planetàries.

L'estudi, dirigit per Joshua Emery de la Universitat del Nord d'Arizona, va revelar que els tres planetes nans del cinturó de Kuiper presenten composicions i característiques orbitals interessants. Les observacions van mostrar la presència d'hidrocarburs lleugers i molècules orgàniques complexes que es creu que són el resultat de la irradiació de metà.

Treballs anteriors van suggerir que aquests planetes nans poden tenir gels volàtils a la seva superfície similars a altres cossos transneptunians com Plutó i Eris. Tanmateix, les diferents òrbites de Sedna, Gonggong i Quaoar van plantejar preguntes sobre la presència d'aquests volàtils a causa dels diferents règims de temperatura i entorns d'irradiació que experimenten.

Utilitzant l'instrument NIRSpec de Webb, l'equip va observar els tres planetes nans a l'espectre de l'infraroig proper. Els espectres resultants van mostrar una abundància d'etan (C2H6) als tres cossos, amb Sedna que presentava els nivells més alts. També es van detectar acetilè (C2H2) i etilè (C2H4) a Sedna. Aquestes molècules són productes d'irradiació directa del metà. Les diferències d'abundància d'aquestes molècules s'atribueixen a les variacions de temperatura i ambients d'irradiació que experimenten els planetes nans.

Aquestes noves idees proporcionades per les observacions de JWST contribueixen a la nostra comprensió del cinturó de Kuiper i la dinàmica del sistema solar exterior. Mitjançant l'estudi de la composició i les òrbites d'aquests objectes llunyans, els científics poden continuar descobrint la rica història i evolució del nostre barri còsmic.

Definicions:

– Cinturó de Kuiper: una regió a la vora del nostre sistema solar més enllà de l'òrbita de Neptú que consta d'innombrables objectes gelats.

– Objectes transneptunians (TNO): Objectes que orbiten més enllà de l'òrbita de Neptú a les vores exteriors del sistema solar.

– Telescopi espacial James Webb (JWST): Un telescopi espacial llançat per la NASA que està dissenyat per observar l'univers amb llum infraroja.

– Espectròmetre d'infrarojos propers (NIRSpec): un instrument del JWST que mesura la intensitat de la llum en el rang d'infrarojos propers.

– Planetes nans: cossos celestes que giren al voltant del Sol, no són llunes i tenen una forma gairebé esfèrica però no han netejat les seves òrbites d'altres deixalles.

– Irradiació de metà: procés en què les molècules de metà s'exposen a la radiació, donant lloc a la formació d'altres molècules.

Fonts:

– Emery, JP et al. (2023) "Preimpressió de l'estudi sobre Sedna, Gonggong i Quaoar" (Ícar)

– NASA – Missió del telescopi espacial James Webb