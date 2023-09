El paper de les missions clares i l'impacte en la innovació

Aquest article explora el concepte de 'bloc de l'escriptor' en el context dels professionals creatius i l'aplica als àmbits científic i tecnològic. Destaca la importància de tenir una missió clara i entendre l'impacte del treball per superar els reptes i mantenir la motivació.

L'article comença discutint el treball de l'astrònom danès Tycho Brahe, que es va passar la seva vida catalogant el moviment dels planetes i mapejant les posicions de les estrelles. Tot i que el treball de Brahe pot semblar monòton i mundà, va establir les bases per a avenços significatius en física i enginyeria. S'explica que gran part de la fase inicial dels desenvolupaments científics i tecnològics implica la recollida i l'anàlisi de dades, que sovint poden ser tediosos i avorrits.

Per combatre l'avorriment i mantenir la motivació, l'article suggereix tenir una comprensió clara dels objectius i l'impacte del treball que s'està duent a terme. Cita l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) com a exemple d'organització amb una missió clara. L'enfocament d'ISRO a resoldre els reptes quotidians, com ara predir les pluges i estudiar els patrons meteorològics, ha donat lloc a avenços significatius i aplicacions pràctiques.

L'article subratlla que l'impacte crea impacte, és a dir, que fins i tot els petits èxits poden motivar més innovació. Dóna l'exemple de presentar les troballes en conferències científiques i obtenir l'apreciació dels companys com a catalitzador per a joves investigadors.

L'article conclou amb un exemple personal del desenvolupament del robot HomoSEP per a la neteja mecanitzada de fosses sèptiques i tanques de clavegueram. L'autor explica com les interaccions amb els treballadors de sanejament i les visites de camp van alimentar la motivació per desenvolupar una solució per eliminar l'eliminació manual. L'èxit del projecte i el seu impacte en la transformació de la vida dels implicats van motivar encara més l'autor i l'equip.

En futurs articles, l'autor té previst parlar de treballar més enllà de fronteres i fomentar una cultura d'innovació a les organitzacions.

En conjunt, l'article destaca la importància de tenir una missió clara i entendre l'impacte del treball per superar els reptes i mantenir la motivació en l'àmbit científic i tecnològic.

Fonts:

– Article del professor Prabhu Rajagopal, responsable de la facultat, Centre d'Innovació (CFI), IIT Madras

– Vídeo de YouTube: “https://youtube.com/watch?v=Tmo6HLLVs4g&si=0SBZNdOuKEi40-XP”