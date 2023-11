Explorant els diversos mons més enllà: el Hubble revela un exoplaneta de la mida d'una roca

Un descobriment recent del satèl·lit TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA ha revelat un petit exoplaneta rocós anomenat LTT 1445Ac, situat a la constel·lació d'Eridanus, a aproximadament 22 anys llum de la Terra. El que diferencia aquesta troballa és la recent verificació de la mida del planeta mitjançant el telescopi espacial Hubble, que ofereix als investigadors coneixements valuosos sobre les característiques d'aquest món llunyà.

Tot i que TESS va establir les bases per identificar LTT 1445Ac el 2022, la seva resolució òptica va ser insuficient per determinar amb precisió el diàmetre del planeta. Per superar aquesta limitació, un equip d'astrònoms va recórrer al telescopi Hubble per obtenir una mesura més precisa. Les seves troballes, acceptades recentment a The Astronomical Journal, aporten una nova llum sobre les propietats físiques d'aquest exoplaneta.

Analitzant les dades recollides pel telescopi Hubble, l'equip va determinar que LTT 1445Ac té un diàmetre 1.07 vegades el de la Terra. Això confirma la seva composició rocosa i suggereix condicions de gravetat similars a les del nostre planeta natal. Tanmateix, aquí acaben les similituds. La temperatura de la superfície abrasadora de LTT 1445Ac, que arriba als 500 ° F (260 ° C), desfà qualsevol esperança que sigui un entorn adequat per a la vida tal com la coneixem.

L'autor principal Emily Pass, astrònom del Centre d'Astrofísica | Harvard i Smithsonian, van expressar il·lusió pel potencial de més exploració. Combinant l'anàlisi espectroscòpica tant del Hubble com del proper telescopi espacial James Webb, els científics podran aprofundir en les atmosferes de planetes en trànsit com LTT 1445Ac. Aquestes observacions futures milloraran la nostra comprensió de la diversa gamma d'exoplanetes que orbiten estrelles llunyanes.

Destacant la importància d'aquest descobriment, Pass afegeix: "La nostra mesura és important perquè ens diu que probablement es tracta d'un planeta terrestre molt proper. Esperem seguir observacions que ens permetin entendre millor la diversitat de planetes al voltant d'altres estrelles".

A mesura que el telescopi espacial Webb continua revelant noves troballes, la recerca d'exoplanetes habitables segueix sent un objectiu fonamental per a l'astronomia nord-americana durant la propera dècada. Amb els esforços combinats de telescopis espacials com Hubble, Webb i el futur Observatori dels Mons Habitables, la humanitat està més a prop de desbloquejar els misteris de mons llunyans més enllà del nostre sistema solar.

Preguntes més freqüents (FAQ)

1. Què és un exoplaneta?

Un exoplaneta es refereix a qualsevol planeta situat fora del nostre sistema solar que orbita una estrella diferent del Sol.

2. Quin és l'objectiu dels telescopis TESS i Hubble en la investigació d'exoplanetes?

El satèl·lit TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) va ser dissenyat per localitzar exoplanetes observant l'enfosquiment temporal de les estrelles causat pels planetes que passen per davant d'ells. El telescopi espacial Hubble, d'altra banda, s'utilitza per estudiar les propietats i característiques dels exoplanetes, proporcionant informació important sobre les seves mides, atmosferes i altres detalls crucials.

3. Què és el telescopi espacial James Webb (JWST)?

El telescopi espacial James Webb (JWST) és el successor molt esperat de la NASA del telescopi espacial Hubble. S'espera que es llanci a finals de 2021 i observarà principalment l'univers en l'espectre infraroig, proporcionant capacitats sense precedents per estudiar les atmosferes dels exoplanetes i l'univers primerenc.