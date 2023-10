L'impacte durador de la caça de balenes: pèrdua genètica en poblacions de balenes

By

Un nou estudi revela que la diversitat genètica de les balenes, concretament les balenes blaves i geperudes, s'ha reduït significativament a causa dels efectes devastadors de la caça comercial de balenes al segle XX. L'equip d'investigació internacional ho va descobrir analitzant ossos de balena ben conservats que es remunten a més de 20 anys, trobats a prop de les estacions de pesca de balenes abandonades a l'illa de Geòrgia del Sud a l'oceà Atlàntic Sud.

L'estudi es va centrar en tres espècies: balena blava, balena aleta i geperuda. Les troballes indiquen que les balenes blaves i geperuts han perdut llinatges d'ADN matern sencers. Els llinatges materns són importants ja que porten records culturals, com ara el coneixement dels llocs d'alimentació i cria, que es transmeten d'una generació a l'altra. Perdre un llinatge matern significa perdre coneixements valuosos.

Durant el segle XX, a mesura que les poblacions de balenes van disminuir a nivell mundial, els baleners van dirigir la seva atenció a l'hemisferi sud, donant lloc a la mort de més de 20 milions de balenes només a la regió. L'illa de Geòrgia del Sud, situada a uns 2 quilòmetres a l'est de les illes Malvines, va ser un dels llocs on es van instal·lar les estacions de pesca de balenes. Aproximadament 1,300 balenes van ser assassinades prop de l'illa durant aquest període.

Tot i que algunes poblacions de balenes a l'Atlàntic Sud estan mostrant signes de recuperació, es mantenen molt per sota del seu nombre estimat abans de la caça de balenes. Les lentes taxes de reproducció de les balenes grans, incloses les balenes blaves i geperudes, contribueixen encara més al seu baix nombre actual. Aquestes balenes icòniques encara es veuen poques vegades en determinats hàbitats, cosa que indica una possible extirpació o extinció local de poblacions.

L'estudi proporciona un optimisme prudent sobre la recuperació global de les balenes blaves, geperudes i aletes a l'Atlàntic Sud a causa de la seva diversitat genètica relativament alta. Tanmateix, s'han perdut llinatges d'ADN matern en balenes blaves i geperuts. Encara que la majoria de les balenes que viuen avui són descendents de les que van sobreviure a l'era de la caça de balenes, alguns supervivents d'aquella època encara poden existir. Atès que aquestes balenes poden viure 90 anys o més, hi ha una sensació d'urgència per documentar la seva informació genètica abans que es perdi per sempre.

Entendre la història genètica de les poblacions de balenes és crucial per informar els esforços de conservació i protegir el que queda. Els científics pretenen aprendre del passat per mitigar més pèrdues en el futur. La investigació realitzada a l'illa de Geòrgia del Sud ofereix una oportunitat única per preservar la història genètica de les balenes indefinidament, però l'augment de les temperatures a causa del canvi climàtic pot amenaçar la preservació de l'ADN als ossos.

En posar llum sobre l'impacte de la caça comercial de balenes, aquest estudi posa l'accent en la necessitat d'esforços continuats per protegir i conservar les poblacions de balenes. Preservar el llegat genètic d'aquestes magnífiques criatures és de gran importància, ja que permet una millor comprensió de l'estat, passat, present i futur de les balenes als nostres oceans.

