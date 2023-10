El verd cíclic del Sàhara: coneixements sobre el clima i la dispersió animal

By

Els científics del clima han descobert recentment que el desert del Sàhara pateix intervals periòdics d'enverdiment, on vastes zones de vegetació cobreixen el paisatge típicament àrid. Aquestes fases verdes es produeixen aproximadament cada 21,000 anys i es caracteritzen per la proliferació de rius, llacs i animals dependents de l'aigua. La Universitat d'Hèlsinki i la Universitat de Bristol van liderar la investigació, que es va publicar a la revista Nature Communications.

L'estudi se centra a investigar les fases humides experimentades pel Sàhara, amb l'enverdització més recent es va produir fa entre 5,000 i 15,000 anys. En desenvolupar un nou model climàtic dissenyat per simular períodes humits del nord d'Àfrica, els investigadors van poder donar llum sobre les causes i el moment d'aquests esdeveniments.

Els canvis en el clima del Sàhara s'atribueixen a les condicions orbitals canviants de la Terra, particularment al balanceig del seu eix. Aquesta oscil·lació afecta les diferències estacionals en la distribució de l'energia solar i la intensitat de fenòmens com el monsó africà. Els models climàtics anteriors no captaven completament l'extensió dels períodes humits. Tanmateix, el nou model desenvolupat per l'equip d'investigació proporciona una millor comprensió de les condicions humides al Sàhara.

El model revela que els períodes humits del nord d'Àfrica s'han produït aproximadament cada 21,000 anys durant els últims 800,000 anys. Els estius més càlids a l'hemisferi nord intensifiquen la força del sistema monsònic d'Àfrica Occidental, donant lloc a un augment de les precipitacions al Sàhara. Això, al seu torn, afavoreix el creixement de la vegetació de tipus sabana a tota la regió. Durant les edats glacials, l'enverdiment no es produeix ja que les latituds altes estan cobertes de gel, refredant l'atmosfera i suprimint els monsons.

Comprendre l'estat vegetatiu del Sàhara no només és intrigant, sinó també significatiu per fer un seguiment del moviment dels animals dins i fora de la regió. El Sàhara actua com a porta d'entrada que controla la dispersió d'espècies entre l'Àfrica del Nord i l'Àfrica subsahariana i dins i fora del continent. L'alternança entre fases humides i àrides ha tingut un paper crucial en l'evolució i la dispersió de les espècies a l'Àfrica.

Modelant amb èxit els períodes humits del nord d'Àfrica, els investigadors poden obtenir millors coneixements sobre les distribucions humanes i l'evolució del nostre gènere a l'Àfrica.

