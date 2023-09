Els Pioners del Viking: Joan Oró i Gilbert V. Levin

By

Enguany es commemora el centenari de Joan Oró i Gilbert V. Levin, dos científics que van tenir un paper crucial en el Projecte Viking de la NASA, que tenia com a objectiu buscar signes de vida a Mart. El projecte va implicar l'enviament de naus espacials bessones, cadascuna formada per un orbitador i una sonda d'aterratge, al planeta vermell el 1976.

Joan Oró, un bioquímic nascut a Catalunya, Espanya, va centrar la seva recerca en els orígens de la vida. El 1959, va demostrar que l'adenina, un dels blocs genètics de l'ADN i l'ARN, es podria formar a partir de productes químics més simples en absència de biologia. Aquest experiment es va basar en el famós treball de Stanley Miller i Harold Urey, que van demostrar que es podien sintetitzar diverses substàncies químiques biològicament importants en condicions que es pensava que s'assemblaven a les de la Terra primitiva. La investigació d'Oró va contribuir a la nostra comprensió de com podria haver-se originat la vida.

Durant les meves interaccions amb Oró a principis dels anys 2000, va parlar d'un instrument en el qual havia treballat anomenat espectròmetre de masses per cromatògraf de gasos (GCMS). Aquest instrument formava part de la missió Viking i es va utilitzar per analitzar la composició del regolit, especialment el seu contingut orgànic. Oró estava especialment interessat a determinar si hi havia materials orgànics, els components de la vida, presents a Mart.

Gilbert V. Levin, un enginyer, va desenvolupar un instrument anomenat experiment de llançament etiquetat (LR) per a la missió Viking. Havia estat treballant en aquest experiment durant diverses dècades abans del llançament. Levin creia que l'experiment LR havia detectat signes de vida a Mart, tot i que altres instruments i el consens científic no estaven d'acord. Va continuar publicant articles defensant la seva interpretació dels resultats fins a la seva mort el 2021.

L'experiment LR de Levin va implicar subministrar microorganismes potencials amb compostos orgànics i després buscar signes de metabolisme, concretament la producció de gas. La presència de gas indicaria la presència de vida. L'experiment va donar resultats positius als dos llocs d'aterratge, i es va produir gas quan el regolit va rebre el líquid nutrient, però no quan es va esterilitzar amb calor prèviament.

Curiosament, el GCMS d'Oró no va detectar cap compost orgànic a la regolita, cosa que va provocar confusió i interpretacions contradictòries dels resultats. L'absència de matèria orgànica va fer que molts científics, inclòs Oró, fossin escèptics de les troballes de l'experiment LR.

Tot i que Oró i Levin tenien diferents interpretacions de les dades de la missió Viking, les seves contribucions a la recerca de vida a Mart van ser significatives. Van mostrar les complexitats i els reptes de dur a terme l'exploració científica en un altre planeta, provocant debats i alimentant més investigacions en la recerca d'entendre el potencial de la vida més enllà de la Terra.

Fonts: NASA