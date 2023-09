On va la informació quan cau en un forat negre?

Segons la Relativitat General d'Einstein, qualsevol cosa que travessi l'horitzó d'esdeveniments d'un forat negre s'ha desaparegut per sempre. S'afegeix a la massa, la càrrega i el moment angular del forat negre, però no pot escapar. Tanmateix, la nostra comprensió de la física quàntica ens diu que hi ha més a tenir en compte. Els forats negres no són estàtics sinó que s'evaporen amb el temps, emetent radiació Hawking. Això planteja la qüestió de què passa amb la informació que va entrar a formar un forat negre.

Quan els físics parlen d'informació, no només es refereixen a cadenes de lletres o números. També pot incloure estats quàntics, estats entrellaçats, senyals que imposen la causalitat i mesures d'entropia física. L'entropia mesura el nombre de disposicions possibles d'un sistema quàntic.

En el cas d'un forat negre, si hi cau informació, sembla que es perd per sempre. Tanmateix, hi ha una proposta que la informació pot sorgir a mesura que el forat negre s'evapora. Això es basa en la idea que les partícules entrellaçades mantenen una connexió oculta a l'horitzó d'esdeveniments.

Però la paradoxa de la informació del forat negre segueix sense resoldre. El destí de la informació dins d'un forat negre encara és un misteri. Trobar una solució a aquesta paradoxa és un dels grans reptes de la física.

En resum, segons la Relativitat General, qualsevol cosa que cau en un forat negre s'ha anat per sempre. No obstant això, la física quàntica suggereix que la informació encara es pot conservar i codificar a la radiació que surt a mesura que el forat negre s'evapora. Aquest misteri no resolt, conegut com la paradoxa de la informació del forat negre, segueix sent un tema d'intensa investigació i debat en el camp de la física.

