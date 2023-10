Els primers fòssils del Miocè a l'Àfrica oriental donen llum a la història de l'evolució

By

Un equip internacional d'investigadors, inclòs el Programa de Geocronologia i Geologia del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), ha fet un apassionant descobriment a l'Àfrica oriental. En un article publicat a la revista iScience, l'equip informa de trobar els primers fòssils de mamífers del Miocè al Parc Nacional de Gorongosa a Moçambic, un lloc important per entendre l'evolució dels ecosistemes africans i el seu impacte en el llinatge dels homínids.

L'estudi, liderat per la doctora Susana Carvalho de la Universitat d'Oxford, forma part del Projecte Paleo-Primat Gorongosa, que té com a objectiu protegir la biodiversitat i promoure el desenvolupament de la comunitat local. Entre les troballes de l'equip hi ha dents fòssils del període del Miocè, que van abastar fa entre 5 i 23 milions d'anys i van tenir un paper crucial en l'origen dels simis africans.

A més, els investigadors van poder determinar les dates radiomètriques de la formació geològica anomenada Mazamba, reconstruir la paleovegetación a la regió a partir de carbonats pedogènics i boscos fòssils i descriure diversos fòssils, inclosos vertebrats i invertebrats marins, rèptils, mamífers terrestres i boscos fòssils de paleoambients costaners. En particular, van descobrir una nova espècie de hyrax gegant amb un pes d'entre 124 i 153 quilograms.

Aquest estudi innovador proporciona informació valuosa sobre una regió africana abans inexplorada. Mark Sier, científic afiliat al CENIEH i becari Marie Sklodowska-Curie a la Universitat d'Utrecht, destaca la importància de la investigació, afirmant: "Aquest estudi obre una perspectiva completament nova sobre una regió africana que, fins ara, estava paleontològicament buida". Actualment, Sier està investigant la influència dels cicles orbitals en els sediments de l'Àfrica oriental com a part del seu projecte en curs.

En general, el descobriment d'aquests fòssils del Miocè a l'Àfrica oriental contribueix a la nostra comprensió de la història evolutiva de la regió i fa llum sobre els processos que van donar forma als ecosistemes africans i van influir en el desenvolupament dels homínids. La investigació realitzada al Parc Nacional de Gorongosa subratlla la importància dels estudis paleontològics per als esforços de conservació i les iniciatives de desenvolupament comunitari.

