L'híbrid gos-guineus trobat al Brasil destaca la preocupació sobre les poblacions d'animals salvatges

Un descobriment recent d'un híbrid gos-guineus, conegut com a "dogxim", al Brasil ha despertat preocupacions sobre l'impacte que poden tenir els gossos de companyia en les poblacions d'animals salvatges i la seva supervivència. Fins ara, els científics creien que la cria entre gossos i guineus era impossible. Tanmateix, la identificació d'aquest híbrid suggereix que la seva relació pot ser més propera del que es pensava.

L'híbrid gos-guineus es va adonar per primera vegada quan va ser atropellat per un cotxe i va ser portat a una instal·lació de rehabilitació de vida salvatge. El personal de la instal·lació va observar una barreja de característiques físiques i de comportament de la criatura. Tot i que tenia trets semblants a la guineu, com ara les orelles punxegudes i una preferència per menjar petits mamífers, el seu lladruc s'assemblava al d'un gos. Les proves genètiques van confirmar que l'híbrid era el resultat de l'aparellament entre una femella de guineu de la pampa i un gos domèstic mascle, el que el converteix en el primer cas documentat d'híbrid de gos-guineus.

La hibridació es produeix quan dues espècies s'aparellen i produeixen descendència amb ascendència genètica mixta. Normalment, els animals només s'aparellen amb membres de la seva pròpia espècie, però de vegades es poden produir híbrids. La compatibilitat genètica entre espècies, així com les seves similituds conductuals i anatòmiques, tenen un paper important en la hibridació reeixida.

Mentre que alguns híbrids, com les mules i els ligres, són el resultat de la intervenció humana, la hibridació natural també es produeix a la natura. La investigació suggereix que aproximadament el 25% de les espècies vegetals i el 10% de les espècies animals s'han vist afectades pel mestissatge. Els híbrids poden tenir conseqüències tant positives com negatives. Poden contribuir a l'evolució de noves espècies i promoure l'adaptabilitat, però també poden suposar una amenaça per a poblacions vulnerables o en perill d'extinció reduint la seva aptitud i introduint anomalies genètiques.

El descobriment de l'híbrid gos-guineus serveix com a recordatori del creixent contacte entre espècies salvatges i domèstiques, possiblement a causa dels assentaments humans que invadeixen els hàbitats naturals. Aquesta interacció pot provocar la transmissió de malalties i afectar la biodiversitat. El seguiment de les interaccions entre diferents espècies és crucial per protegir les poblacions vulnerables i mantenir la biodiversitat.

Tot i que l'híbrid gos-guineus és un cas únic, destaca la importància d'entendre les possibles conseqüències de les interaccions dels nostres gossos amb la natura. Tot i que la distància genètica entre gossos i guineus fa que la creació d'híbrids gos-guineus sigui poc probable, aquest descobriment serveix com a recordatori per tenir en compte l'impacte de les nostres mascotes en les poblacions de vida salvatge.

Fonts:

– Sense URL