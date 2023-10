L'univers expansiu: un mapa circular revelat

By

L'il·lustrador Pablo Carlos Budassi ha creat un mapa circular captivador que revela la immensitat de l'univers. Aquest complex mapa presenta el sistema solar al seu centre, amb l'escala que es redueix progressivament cap a les vores exteriors per mostrar les estructures més llunyanes i colossals de l'esfera de l'univers observable.

La creació de Budassi no només és visualment impressionant, sinó que també serveix com a recordatori de l'extensió impressionant del cosmos. En situar el sistema solar al centre, el mapa destaca la nostra posició dins de l'univers, cosa que ens permet apreciar l'escala i la magnitud dels cossos celestes i les estructures més enllà del nostre propi veïnat planetari.

Per a aquells captivats per la representació artística de Budassi, hi ha representacions addicionals de l'univers disponibles al seu lloc web. Els visitants poden explorar altres gravats, pòsters i productes que mostren les seves interpretacions artístiques úniques del cosmos.

Mentre mirem aquest mapa circular, se'ns recorda el nostre lloc humil dins del gran tapís de l'univers. Inspira una sensació de meravella i curiositat, que ens impulsa a explorar més a fons les profunditats de l'espai exterior. En aquesta gran extensió, innombrables meravelles esperen el nostre descobriment, i el mapa de Budassi serveix com a porta d'entrada a aquest viatge còsmic.

Definicions:

– Univers observable: La regió de l'univers que ens és visible des de la Terra, limitada per la velocitat de la llum i l'edat de l'univers.

– Sistema solar: Sistema format per una estrella, com el Sol, i els planetes, llunes, asteroides i cometes que orbiten al seu voltant.

font:

– Informació facilitada per Pablo Carlos Budassi.