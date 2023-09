Explorant els primers anys de l'univers: cosmologia observacional i experiments de ràdio

Cynthia Chiang, professora associada de física a la Universitat McGill, sempre s'ha sentit atreta per treballar amb les seves mans. Aquesta passió la va portar al camp de la cosmologia observacional, on estudia l'origen i el desenvolupament del cosmos recollint dades sobre els primers anys de l'univers.

El viatge de Chiang cap a la cosmologia observacional va començar quan va visitar un laboratori de l'Institut de Tecnologia de Califòrnia durant el procés de sol·licitud de postgrau. Immediatament va quedar captivada pels equips de buit i els criòstats, i va saber que volia dedicar-se a aquest camp. Després de completar el seu doctorat, es va unir a l'equip científic del telescopi Planck per estudiar el fons còsmic de microones (CMB). Tanmateix, Chiang desitjava treballar en la construcció del seu propi instrument.

Mentre contemplava els seus propers passos, Chiang va passar un any al pol sud com a científica durant l'hivern del Telescopi del pol sud. Durant el seu temps allà, es va interessar per les ones de ràdio còsmiques i va fer la transició d'estudiar les microones còsmiques a les ones de ràdio còsmiques. Chiang es centra ara a construir, desplegar i operar instruments que puguin detectar senyals de ràdio de les èpoques fonamentals de l'univers primerenc, concretament l'edat fosca i l'alba còsmica.

Les edats fosques es refereixen a un moment en què l'univers estava compost principalment d'hidrogen gas neutre. L'alba còsmica es va produir una mica més tard quan es van formar les primeres estrelles. Aquestes èpoques són difícils d'observar, ja que requereixen que els investigadors vagin a llocs remots de la Terra per minimitzar la interferència de la resta del cosmos.

Els instruments fets a mà de Chiang tenen com a objectiu captar la llum de la primera sortida del sol còsmica i les edats fosques anteriors. Actualment, només un equip, anomenat EDGES, ha informat d'observacions potencials de l'era de l'alba còsmica, però els seus resultats encara necessiten confirmació o refutació d'altres instruments.

En una entrevista amb Quanta, Chiang parla de les seves experiències al pol sud, les especificitats del seu treball en cosmologia observacional i l'emoció de resoldre misteris mitjançant la investigació científica.

Definicions:

Cosmologia observacional: L'estudi de l'origen, l'estructura i l'evolució de l'univers mitjançant la recollida i anàlisi de dades observacionals.

Fons de microones còsmics (CMB): Radiació relíquia del Big Bang, que s'utilitza per estudiar l'univers primerenc.

Èpoques fosques còsmiques: Un període de l'univers primerenc en què l'univers estava compost principalment d'hidrogen gas neutre, donant lloc a un cel fosc sense estrelles i galàxies.

Alba còsmica: L'època en què es van començar a formar les primeres estrelles, marcant el final de l'edat fosca. Aquestes estrelles primerenques eren diferents de les estrelles observades a l'univers actual.

Línia de 21 centímetres: Una longitud d'ona de ràdio específica emesa pels àtoms d'hidrogen, que es pot utilitzar per estudiar diferents èpoques de la història de l'univers.

Fonts:

Font: Quanta Magazine

Font de la imatge: Unsplash