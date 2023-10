L'impacte econòmic de CU Boulder a Colorado arriba als 4.3 milions de dòlars

By

Un nou estudi realitzat per la Divisió d'Investigació Empresarial de la Leeds School of Business de CU Boulder ha revelat que la universitat va generar un impacte econòmic important a tot l'estat de Colorado, amb un total de 4.3 milions de dòlars durant l'any fiscal 2022-23. Això suposa un augment dels 3.3 milions de dòlars de l'any anterior.

L'estudi va analitzar diversos factors que van contribuir a l'impacte econòmic de CU Boulder. La universitat va donar feina a un total de 19,189 professors, personal i estudiants, amb una despesa combinada de salaris i beneficis d'1.1 milions de dòlars. Aquesta ocupació va generar un impacte econòmic directe de 1.8 milions de dòlars, que abasta no només els sous sinó també la despesa de la universitat en béns i serveis dels venedors locals.

A més, l'impacte indirecte i induït de CU Boulder, que va resultar de la investigació i la transferència de tecnologia, va facilitar el creixement de l'empresa i la creació d'ocupació, donant lloc a un impacte total de 2.5 milions de dòlars. Factors com la inflació, l'augment de les despeses laborals i la millora de la qualitat de les dades amb despeses més detallades assignades a Colorado van contribuir a l'augment de l'impacte econòmic. L'estatus de CU Boulder com el major contribuent econòmic a l'àrea estadística metropolitana de Boulder també demostra la seva importància per a l'economia local.

A més, l'estudi va trobar que les despeses de recerca de CU Boulder van ascendir a 643 milions de dòlars, la qual cosa va suposar una contribució econòmica de 1.2 milions de dòlars. La despesa d'estudiants i visitants no locals de la universitat a l'estat va assolir els 777 milions de dòlars, que inclou despeses de lloguer, queviures, transport, atenció infantil, recreació i atenció sanitària.

La despesa directa de CU Boulder durant l'any fiscal es va estimar en 700 milions de dòlars, que incloïa els costos pressupostats per als projectes de construcció. En particular, els projectes de renovació de Hellems Arts and Sciences i Mary Rippon Outdoor Theatre es trobaven entre els projectes més grans de CU Boulder.

Quan es considera l'impacte econòmic global de tots els campus i hospitals afiliats del sistema de la Universitat de Colorado, l'impacte total a tot l'estat va assolir un impressionant 17.2 milions de dòlars durant l'any fiscal 2022-23, donant suport a un total de 98,175 llocs de treball principalment a Boulder, Denver. , i les àrees metropolitanes de Colorado Springs.

És important tenir en compte que l'estudi no va incloure l'impacte d'antics alumnes, jubilats, atletisme o transferència de tecnologia. No obstant això, aquestes troballes posen de manifest la important contribució que CU Boulder fa a l'economia i la qualitat de vida general de l'estat.

