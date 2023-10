L'impacte dels cucs de terra en la meteorització del sòl

By

En un estudi recent, investigadors de la Universitat de Stanford han investigat el paper dels cucs de terra en els processos de meteorització del sòl. Els cucs de terra són coneguts per la seva capacitat de descompondre la matèria orgànica i els grans de sediments, cosa que els fa valuosos per a la jardineria i el compostatge. Segons Adrian Wackett, un estudiant de doctorat en ciències del sòl a Stanford, els cucs de terra consumeixen grans del sòl i retenen els més grans a les seves molletes, ajudant a la descomposició del sòl i l'alliberament de nutrients.

Tanmateix, si bé els cucs de terra poden ser beneficiosos en entorns controlats, poden representar una amenaça quan s'introdueixen als ecosistemes naturals. Les seves activitats poden afectar els processos del sòl, com ara la retenció de matèria orgànica i nutrients, així com la infiltració d'aigua i les reaccions químiques. A més, els cucs de terra contribueixen al cicle del diòxid de carboni descomposant la matèria orgànica i alliberant diòxid de carboni a l'atmosfera.

L'equip d'investigació va realitzar el seu estudi al bosc nacional El Yunque a Puerto Rico, examinant els canvis en la mida dels sediments dins de la columna del sòl on hi havia cucs de terra. Van descobrir que les zones amb excavació de cucs de terra tenien mides mitjanes de partícules més petites, cosa que indica un impacte significatiu en la textura del sòl. De fet, els grans de quars a la zona de bioturbació del cuc eren gairebé un 50% més petits que els que no tenien activitat del cuc.

Aquest estudi és el primer que investiga els sòls in situ de la ruptura de sílice induïda per cucs. Els investigadors van estimar que els cucs de terra aporten aproximadament el 2% de la meteorització total dels sòls d'El Yunque. Tanmateix, es considera una estimació conservadora, ja que els cucs de terra podrien ser un mecanisme de meteorització més substancial del que es creia inicialment.

La propagació dels cucs de terra a nous territoris pot provocar un augment de les taxes de meteorització. S'ha observat cucs de terra infiltrant-se en boscos de latitud nord que històricament estaven lliures de cucs. L'equip va estudiar els perfils del sòl a Alaska, Minnesota, Finlàndia i Suècia, observant els canvis en la mida mitjana de les partícules a les zones on els cucs de terra havien envaït recentment.

Tot i que els cucs de terra individuals poden causar petits canvis, l'efecte acumulat de l'activitat dels cucs de terra sobre la meteorització del sòl és substancial. Comprendre l'impacte dels cucs de terra en la dinàmica de la meteorització del sòl és crucial per predir i gestionar els processos del sòl en diversos ecosistemes.

font:

– Presentació: [enllaç que s'afegirà a l'enviament]

– Proporcionat per Geological Society of America

Cita:

Phys.org. (2023, 17 d'octubre). L'efecte del cuc de terra: desentranyant la dinàmica de la meteorització del sòl. Recuperat de [enllaç que s'afegirà a l'enviament]