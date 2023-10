Un element misteriós trobat a l'antiga lava espurna la teoria de la fuga del nucli de la Terra

By

Els científics han fet un descobriment desconcertant després de detectar un element misteriós a la lava antiga, fet que ha donat lloc a teories que el nucli de la Terra s'està filtrant. Un estudi de colades de lava de 62 milions d'anys a l'illa de Baffin a l'arxipèlag àrtic del Canadà ha revelat nivells inusualment alts d'heli-3, un isòtop rar associat amb el funcionament intern del nostre planeta. Les troballes, publicades a la revista Nature, han provocat un intens debat entre investigadors i experts.

L'equip d'investigació, format per geoquímics de la Woods Hole Oceanographic Institution i l'Institut de Tecnologia de Califòrnia, va recollir lectures dels antics flux de lava de l'illa de Baffin. Van descobrir que la massa terrestre contenia les proporcions més altes d'heli-3, heli-4 i un altre isòtop mai trobat a les roques volcàniques terrestres. Això ha cridat una atenció considerable, ja que trobar nivells tan alts d'heli-3 en un lloc no astronòmic és important.

L'heli-3 és extremadament rar per la seva naturalesa. Un cop arriba a la superfície, s'escapa a l'atmosfera i es dissipa a l'espai. Per tant, si es descobreix heli-3 a la superfície, és probable que s'hagi originat al nucli de la Terra. Aquesta troballa podria proporcionar exemples físics de material bàsic, desafiant la comprensió anterior que el nucli de la Terra estava segellat.

Les implicacions d'aquest descobriment són immenses. Els científics podrien estudiar el material del nucli de maneres que abans eren impossibles si es pot establir que el material realment s'està filtrant del nucli. La presència d'heli-3 primordial pot guardar secrets sobre la formació del nostre planeta als quals no es pot accedir per altres mitjans. Aquesta revelació suggereix que la Terra profunda és més dinàmica del que es pensava anteriorment, capgirant les nocions convencionals d'aïllament geoquímic entre el nucli i altres capes del nostre planeta.

Forrest Horton, geoquímic de la Woods Hole Oceanographic Institution, qualifica el descobriment d'"emocionant" i subratlla que hi ha molta més feina per fer. L'estudi ha plantejat més preguntes de les que ha respost, obrint noves vies per a la investigació del nucli de la Terra. L'informe dels científics publicat a la revista Nature es va proporcionar més proves de fuites del nucli.

En general, aquest descobriment innovador desafia el coneixement existent sobre el nucli de la Terra i presenta una oportunitat perquè els científics exploren el material central de maneres sense precedents. Les implicacions d'aquesta investigació podrien revolucionar la nostra comprensió de la formació i la dinàmica del nostre planeta.

