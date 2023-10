Les implicacions de l'atmosfera terrestre en la recerca de vida a l'univers

En el camp de l'astrobiologia, els científics sovint miren la Terra com una plantilla per entendre les possibilitats de la vida a l'univers. Els anàlegs terrestres, planetes que s'assemblen als nostres pel que fa a l'habitabilitat i la composició atmosfèrica, són d'especial interès. No obstant això, l'atmosfera de la Terra ha evolucionat dràsticament al llarg del temps, la qual cosa fa necessari entendre el seu passat per buscar millor els signes de vida en altres planetes.

L'Eó Fanerozoic, que abasta els darrers 500 milions d'anys, va tenir un paper crucial en l'evolució de l'atmosfera terrestre i l'aparició de diverses espècies. Aquest període va veure un augment del contingut d'oxigen i el desenvolupament d'animals, plantes terrestres i dinosaures. Tanmateix, els mètodes actuals utilitzats per buscar signes de vida als exoplanetes no tenen en compte els canvis de l'atmosfera terrestre al llarg del temps.

Per salvar aquesta bretxa, un equip d'investigadors de la Universitat de Cornell va crear una simulació de l'atmosfera terrestre durant l'Eó Fanerozoic. Dirigit per Rebecca Payne i Lisa Kaltenegger, l'equip pretenia proporcionar una eina per planificar i interpretar les observacions de les atmosferes dels exoplanetes. En comprendre la composició de l'atmosfera terrestre al llarg de diferents períodes, els astrònoms poden identificar millor objectius prometedors per a la recerca de vida.

Actualment, l'estudi dels exoplanetes està passant del descobriment a la caracterització, ajudat per telescopis avançats capaços d'obtenir espectres directament de les atmosferes dels exoplanetes. Mitjançant tècniques com la imatge directa i l'anàlisi d'espectres de transmissió, els astrònoms poden recopilar dades crucials sobre la composició de les atmosferes dels exoplanetes. S'espera que el proper telescopi espacial James Webb proporcioni informació encara més detallada.

Tot i que s'han descobert i caracteritzat nombrosos exoplanetes, hi ha una manca d'anàlegs de la Terra en diferents etapes de l'evolució atmosfèrica. L'Eó Fanerozoic, en particular, és d'interès a causa dels seus importants desenvolupaments en la vida terrestre. Simulant els espectres de transmissió generats per l'atmosfera d'un planeta, els investigadors poden determinar la seva composició i la presència de signes de vida.

Comprendre l'evolució de l'atmosfera terrestre pot proporcionar informació valuosa per guiar la recerca de vida als exoplanetes. En identificar anàlegs de la Terra en diferents etapes del desenvolupament atmosfèric, els científics poden reduir els objectius potencials a la recerca de vida extraterrestre.

Fonts:

- "Recompensa d'oxigen per a exoplanetes semblants a la Terra: espectres de la Terra a través del Fanerozoic" - Rebecca Payne i Lisa Kaltenegger

- L'Univers avui