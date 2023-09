Forats negres trobats a una proximitat rècord a la Terra

By

Un descobriment recent ha revelat la presència de forats negres a una distància notablement propera a la Terra. Ara se sap que el Cúmul Estel·lar Hyades, situat a 153 anys llum de distància, alberga dos o tres forats negres. A diferència dels descobriments anteriors, aquests forats negres es troben en un cúmul que és visible a ull nu des d'un cel moderadament fosc.

El cúmul estel·lar de les Hyades és sovint eclipsat pel seu veí més famós, les Plèiades. Tanmateix, les Híades són el cúmul estel·lar més proper a la Terra. Les observacions prèvies de forats negres han estat molt més llunyans, amb la titular del rècord actual Gaia BH1, situada a 1,600 anys llum de distància.

El descobriment de forats negres al cúmul de les Híades va ser possible gràcies a mesures de precisió de les ubicacions i moviments de les estrelles del cúmul. Es van utilitzar models informàtics per replicar la distribució de les estrelles al voltant del centre del cúmul, i les millors coincidències es van trobar quan es van incloure dos o tres forats negres.

Aquesta observació té implicacions importants per entendre l'evolució dels cúmuls estel·lars i la seva contribució a les fonts d'ones gravitatòries. També proporciona informació valuosa sobre com la presència de forats negres afecta la dinàmica dels cúmuls estel·lars.

La majoria de les cerques de forats negres s'han centrat en cúmuls globulars a l'halo de la Via Làctia, però aquest descobriment suggereix que els cúmuls oberts com les Híades, que estan més a prop de la Terra, ofereixen oportunitats interessants per a un estudi posterior.

Els resultats d'aquest estudi es van publicar al Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

