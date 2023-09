Una perspectiva diferent: l'univers és més petit del que pensem?

By

Segons un nou estudi, l'univers observable podria ser la major part del que hi ha. Tot i que la majoria dels cosmòlegs creuen que el nostre racó observable de l'univers és només una petita part d'una creació molt més gran o fins i tot infinita, aquest estudi argumenta el contrari.

Una de les raons per les quals els científics han cregut durant molt de temps que l'univers és gran es deu a la distribució dels cúmuls de galàxies. Si l'univers només s'estenés al que podem veure, les galàxies fora del nostre abast observable no serien arrossegades per les forces gravitatòries cap a nosaltres, creant un patró d'agrupament asimètric. Tanmateix, les galàxies s'agrupen uniformement a gran escala a tot l'univers visible, cosa que suggereix homogeneïtat i isotropia.

L'espai-temps també apunta a un univers més gran. Si l'espai-temps no fos pla, la nostra percepció de les galàxies llunyanes es veuria distorsionada, fent-les semblar molt més grans o més petites del que són en realitat. El fet que les galàxies llunyanes només apareguin una mica més grans a causa de l'expansió còsmica suggereix que el cosmos ha de ser almenys 400 vegades més gran que l'univers observable.

A més, el fons còsmic de microones, que és gairebé un cos negre perfecte, presenta un trencaclosques. A part les petites fluctuacions de temperatura, és més uniforme del que hauria de ser. Per explicar-ho, els astrònoms han proposat una inflació còsmica primerenca poc després del Big Bang. Si aquest model és precís, llavors l'univers podria ser unes 10 ^ 26 vegades més gran del que podem observar.

Tanmateix, aquest nou estudi explora la teoria de cordes i la idea del "pantans". La teoria de cordes, una col·lecció de mètodes matemàtics, ajuda a desenvolupar models físics complexos. Alguns models de teoria de cordes són més prometedors que altres, alguns són compatibles amb la gravetat quàntica i altres no. La majoria dels models inflacionistes de la teoria de cordes cauen al "pantans", cosa que indica que no són prometedors.

Els investigadors d'aquest estudi proposen la idea d'estructures de dimensions superiors dins de la teoria de cordes per explicar l'univers sense una inflació còsmica primerenca. Aquest enfocament permet un univers que només és cent o mil vegades més gran del que podem observar. Tot i que aquest estudi presenta una perspectiva diferent, calen més investigacions i observacions per confirmar o desafiar aquestes troballes.

Fonts:

– Els punts principals de l'article es basen en “Una visió logarítmica de l'Univers” de Pablo Carlos Budassi.

– Les imatges utilitzades a l'article estan acreditades a Nick Strobel i APS/Alan Stonebraker.