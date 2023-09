Els ratolins poden aprendre una cançó nova?

By

Durant anys, els investigadors van creure que les cançons del ratolí eren instintives i fixes. Tanmateix, el 2012, un equip de neurobiòlegs de la Universitat de Duke va realitzar un experiment per provar aquesta hipòtesi. Els investigadors van ensordir quirúrgicament cinc ratolins i van comparar les seves cançons amb les dels ratolins que sentien. Van descobrir que les cançons dels ratolins ensordits es van degradar i no es reconeixien, cosa que indica que la capacitat d'escoltar-se a un mateix i als altres és crucial per a la cançó d'un ratolí.

Aquest experiment va proporcionar pistes sobre els orígens del llenguatge, que durant molt de temps s'ha considerat "el problema més difícil de la ciència". Tot i que s'havia observat l'aprenentatge vocal en espècies com els ocells cantors i les balenes, els científics creien que aquestes habilitats no estaven relacionades amb el llenguatge humà. El descobriment de l'aprenentatge vocal en ratolins va suggerir que la capacitat crítica del llenguatge podria existir en un continu.

Altres troballes han difuminat encara més la línia entre la comunicació humana i animal. S'han estudiat les tortugues que produeixen i responen als sons, les larves de corall que poden escoltar els esculls sans i les plantes que poden detectar sons. Aquests descobriments suggereixen que la intenció i el significat es poden trobar en els sons no humans, apuntant a l'aparició d'estructures basades en regles en el llenguatge.

Durant segles, el llenguatge ha estat vist com una característica única dels humans, que ens diferencia de les altres espècies. Aquesta creença ha justificat el nostre domini sobre els animals i ha fet de l'evolució del llenguatge un misteri. Tanmateix, els experts en lingüística, biologia i ciència cognitiva ara sospiten que el llenguatge podria haver compartit components entre espècies, aportant llum sobre la vida interior dels animals i la nostra pròpia història evolutiva.

Font: The New York Times

Definicions:

– Aprenentatge vocal: la capacitat d'aprendre i produir sons mitjançant la imitació i la pràctica.

– Sonograma: Representació visual del so, que mostra la freqüència i la intensitat dels diferents components.

– Neurobiòleg: Científic que estudia el sistema nerviós i la seva relació amb la conducta.

– Cetacis: mamífers marins, inclosos dofins i balenes.

– Pinnípedes: mamífers marins, incloent foques i lleons marins.

– Cervell anterior: la part anterior del cervell, responsable de les funcions cognitives superiors.

– Pont terrestre submergit: Unió terrestre entre dues masses de terra que es troba sota l'aigua a causa de l'augment del nivell del mar.