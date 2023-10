L'augment de la pols a l'aire genera preocupacions pel canvi climàtic

La quantitat de pols a l'aire del món ha empitjorat el 2022, segons l'Organització Meteorològica Mundial (OMM) de les Nacions Unides. L'organització va demanar més investigacions sobre la connexió entre el canvi climàtic i l'augment dels punts calents de tempestes de sorra. L'augment de la pols s'atribueix a l'augment de les emissions de regions com ara el centre-oest d'Àfrica, la península aràbiga, l'altiplà iranià i el nord-oest de la Xina.

El cap de l'OMM, Petteri Taalas, va destacar que les activitats humanes estan afectant les tempestes de sorra i pols. Les temperatures més altes, la sequera i l'augment de l'evaporació donen lloc a una menor humitat del sòl, que, combinada amb una mala gestió del sòl, contribueix a les tempestes de sorra i pols més freqüents. L'informe anual de l'OMM analitza l'ocurrència i els perills de les tempestes de pols, destacant el seu impacte en la societat.

L'informe va revelar que la mitjana mundial de les concentracions mitjanes anuals de la superfície de pols el 2022 va ser lleugerament superior a la del 2021. El 2021, la xifra va ser de 13.5 micrograms per metre cúbic, mentre que el 2022 va pujar a 13.8 micrograms per metre cúbic. La regió de Bodele, al Txad, va registrar la concentració mitjana anual estimada de pols més alta, que oscil·lava entre 900 i 1,200 micrograms per metre cúbic. A l'hemisferi sud, el centre d'Austràlia i la costa oest de Sud-àfrica van tenir les concentracions més altes, que van des dels 200 als 300 micrograms per metre cúbic.

Les tempestes de pols tenen impactes de gran abast, contribuint a l'enfosquiment del cel i la qualitat de l'aire compromesa. L'informe afirmava que aproximadament 2,000 milions de tones de pols entren a l'atmosfera cada any, afectant les economies, els ecosistemes, el clima i el clima, fins i tot a regions a milers de quilòmetres de distància. Si bé els processos naturals tenen un paper important, la mala gestió de l'aigua i la terra també hi contribueix de manera significativa.

El butlletí va destacar tres incidents importants el 2022, inclòs un "brot de pols excepcional" del nord d'Àfrica sobre Espanya i Portugal, que va superar les normes de qualitat de l'aire de la Unió Europea. Una altra forta tempesta de pols es va produir a l'Orient Mitjà, reduint la visibilitat a tota la regió. A més, una tempesta de pols de terres de cultiu a l'est dels Estats Units va afectar les activitats agrícoles.

Taalas va destacar la importància d'abordar els impactes de les tempestes de sorra i pols en la salut, el transport i l'agricultura. El butlletí demanava més investigacions sobre la connexió entre les tempestes de pols i el canvi climàtic, ja que aquesta àrea continua sense explorar-se. L'OMM té com a objectiu establir sistemes d'alerta primerenca de desastres meteorològics a tot el món en un termini de quatre anys per mitigar l'empitjorament dels impactes del canvi climàtic, incloses les tempestes de pols.