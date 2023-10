Una nova investigació mostra que la caça de balenes va eliminar la majoria de rorquals comuns del Pacífic nord oriental al segle XX

Segons un nou estudi realitzat per biòlegs de la UCLA, el 99% de la població reproductora de rorqual comú del Pacífic nord oriental va ser delmada per la caça de balenes al segle XX. Aquesta xifra és significativament superior a les estimacions anteriors, posant de manifest la gravetat de l'impacte de l'activitat humana sobre el medi ambient. Tot i que les investigacions anteriors es basaven en registres de caça de balenes o ADN mitocondrial, aquest estudi va utilitzar tot el genoma per proporcionar una comprensió completa de la mida actual i la diversitat genètica de les balenes d'aleta restants.

La caça industrial de balenes al segle XX va provocar una gairebé extinció de la població de rorqual comú, especialment al Pacífic nord oriental. Això contrasta amb el segle XIX, quan la majoria de les espècies de balenes van ser devastades per la caça de balenes, però espècies més grans com el rorqual blau i el rorqual comú van aconseguir sobreviure relativament il·lesa.

La investigació realitzada pels biòlegs de la UCLA va ser un repte, ja que l'obtenció de mostres d'ADN de balenes vives va resultar difícil. No obstant això, l'estudi va incloure l'anàlisi de 50 balenes, incloses les rorquals comuns del golf de Califòrnia, que no eren objectiu dels baleners sinó que pertanyien a un grup petit i aïllat.

Els resultats de l'estudi van revelar que les rorquals aleta del golf de Califòrnia van divergir fa uns 16,000 anys, mantenint una població d'aproximadament 114 reproductors adults. En canvi, la població del Pacífic Nord oriental era gran i interconnectada fins que la caça de balenes del segle XX va provocar una reducció catastròfica del nombre de 20 individus a només 24,000 en un període de 305 a 26 anys.

Malgrat la devastadora caiguda, la diversitat genètica entre les rorquals comuns restants al Pacífic nord oriental encara és suficient per permetre la seva recuperació si s'apliquen les mesures de conservació adequades. Tanmateix, mantenir les proteccions actuals i abordar les amenaces externes com el canvi climàtic i els cops de vaixells és crucial per a la recuperació contínua d'aquestes poblacions de balenes.

La investigació realitzada per dedicació al desaparegut professor de la UCLA Robert Wayne representa un pas crucial per entendre els reptes als quals s'enfronten els rorquals. A mesura que millorin els models computacionals, la incorporació de factors com el canvi climàtic serà essencial per avaluar el risc d'extinció i desenvolupar estratègies de conservació efectives.

Resum:

Un nou estudi revela que la caça de balenes al segle XX va provocar la gairebé extinció del 20% de la població reproductora de rorquals comuns del Pacífic nord oriental. La investigació, realitzada per biòlegs de la UCLA, va utilitzar tot el genoma per proporcionar una comprensió completa de la mida actual i la diversitat genètica de les balenes restants. Tot i que la població de rorqual comú del Pacífic nord oriental es pot recuperar amb mesures de conservació, mantenir les proteccions i abordar les amenaces externes és crucial per a la seva supervivència. L'estudi subratlla l'impacte devastador de l'activitat humana en el medi ambient i destaca la importància de desenvolupar models computacionals per avaluar els riscos d'extinció i informar estratègies de conservació.

Definicions:

– Diversitat genètica: La varietat de gens dins d'una espècie o població determinada.

– ADN mitocondrial: Material genètic localitzat als mitocondris de les cèl·lules, heretat només de la mare, i utilitzat habitualment en estudis genètics.

– Caça de balenes: pràctica de caçar i matar balenes per la seva carn, oli o altres productes.

– Caça industrial de balenes: caça a gran escala de balenes amb finalitats comercials.

– Genoma: conjunt complet de material genètic d'un organisme.

Fonts:

– Estudi publicat a Nature Communications

– Investigació realitzada per biòlegs de la UCLA