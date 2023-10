El sorprenent eclipsi solar anular del 14 d'octubre de 2023

By

El proper eclipsi solar anular del 14 d'octubre de 2023 serà un esdeveniment celeste impressionant, principalment visible des d'Amèrica. El Projecte Telescopi Virtual, en col·laboració amb diverses institucions i astro-imatges, oferirà una experiència de visualització en directe d'aquest fenomen extraordinari.

La sessió en línia de l'eclipsi solar anular està programada per començar a les 16:30 UTC el 14 d'octubre de 2023. Marqueu els vostres calendaris i prepareu-vos per presenciar la impressionant bellesa d'aquest esdeveniment celeste únic.

Un eclipsi solar anular es produeix quan la Lluna emmascara la regió central del Sol, deixant només un anell de llum solar visible al voltant de les vores. A diferència d'un eclipsi solar total, on la Lluna cobreix completament el Sol, un eclipsi anular crea un anell de foc fascinant al cel.

El Projecte del Telescopi Virtual ha estat a l'avantguarda a l'hora d'apropar els esdeveniments celestes al públic de tot el món. A través de les seves col·laboracions amb astrofotògrafs i institucions, poden capturar i transmetre imatges en directe de fenòmens astronòmics, permetent als espectadors presenciar aquests moments extraordinaris des de la comoditat de casa seva.

Per donar suport al Projecte Telescopi Virtual i permetre'ls continuar compartint aquestes experiències fenomenals, les donacions són benvingudes. Amb la teva contribució, rebràs un conjunt únic d'edició limitada d'imatges que capturen diversos objectes celestes, com l'impressionant cometa C/2020 F3 Neowise sobre Roma, asteroides potencialment perillosos, estacions espacials i molt més.

Prepareu-vos per a la magnificència de l'eclipsi solar anular del 14 d'octubre de 2023, ja que el Virtual Telescope Project i els seus socis dedicats us serveixen de guies virtuals per a aquest extraordinari espectacle còsmic.

Definicions:

– Eclipsi de Sol anular: Un esdeveniment astronòmic on la Lluna cobreix parcialment el Sol, creant un anell de llum solar al voltant de les vores.

Fonts:

– El Projecte Telescopi Virtual

– Astro-imatges i institucions implicades en la visualització en directe de l'eclipsi solar anular.