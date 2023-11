Thales Alenia Space per donar suport al viatge lunar pioner de Turquia

By

Thales Alenia Space, una empresa aeroespacial líder, ha aconseguit un contracte important per ajudar Turquia en la seva ambiciosa missió lunar. L'empresa conjunta, copropietat per Thales i Leonardo, proporcionarà tecnologia de comunicació crucial per a l'empresa lunar inaugural de Turquia, AYAP-1.

Sota el Programa Espacial Nacional iniciat per l'Agència Espacial Turca, el Programa d'Investigació Lunar AYAP té com a objectiu explorar i recopilar dades valuoses del nostre veí celestial més proper. Tübitak Uzay, el reconegut Institut d'Investigació de Tecnologia Espacial de Turquia, és responsable del desenvolupament, integració, proves, llançament i operació de la nau espacial AYAP-1.

Assegurar una comunicació perfecta al llarg de la missió és primordial per al seu èxit. L'experiència de Thales Alenia Space en tecnologia aeroespacial es posarà en pràctica a mesura que proporcionin el transponder de banda S, un component vital del subsistema de telemetria, seguiment i control de l'AYAP-1. Aquest transpondedor facilitarà la transmissió de dades crucials de tornada a la Terra, permetent als científics i investigadors controlar de prop el progrés de la nau espacial i reunir coneixements inestimables.

Thales Alenia Space té una trajectòria encomiable en oferir solucions d'avantguarda per a missions d'exploració espacial. El seu enfocament innovador de la tecnologia aeroespacial els ha convertit en un soci de confiança per a diverses agències espacials d'arreu del món. Amb aquesta associació, la recerca de Turquia de l'exploració espacial es reforça encara més.

En associar-se amb Thales Alenia Space, Turquia obté accés al coneixement i els avenços líders en la tecnologia de la comunicació. Aquesta col·laboració no només accelerarà les capacitats de Turquia en recerca espacial, sinó que també fomentarà la cooperació internacional en l'exploració del nostre univers.

FAQ:

P: Què és Thales Alenia Space?

R: Thales Alenia Space és una empresa conjunta entre Thales i Leonardo, especialitzada en tecnologia aeroespacial.

P: Què és AYAP-1?

R: AYAP-1 és la primera missió lunar de Turquia sota el programa d'investigació lunar AYAP.

P: Quin és el paper de Thales Alenia Space en la missió?

R: Thales Alenia Space subministrarà el transponder de banda S per al subsistema de telemetria, seguiment i control de la nau espacial AYAP-1.

P: Qui és responsable de la missió AYAP-1?

R: Tübitak Uzay, l'Institut d'Investigació de Tecnologia Espacial de Turquia, lidera el desenvolupament, la integració, les proves, el llançament i l'operació de la nau espacial AYAP-1.