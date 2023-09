Una emocionant oportunitat de veure un eclipsi solar anular als parcs estatals de Texas

Els parcs estatals de Texas s'estan preparant per oferir oportunitats de visualització excel·lents per a un eclipsi solar anular que serà visible als cels de Texas el 14 d'octubre. A causa de la popularitat prevista de l'esdeveniment, l'entrada als parcs estatals aquest dia estarà restringida a aquells que tinguin abonaments de dia o permisos d'acampada prèviament comprats. És important tenir en compte que un abonament al parc estatal no garanteix l'entrada, per la qual cosa es recomana reservar un abonament de càmping o un dia tan aviat com sigui possible per assegurar la seva plaça.

L'eclipsi anular passarà per Texas des de Midland/Odessa fins a Corpus Christi, amb disset parcs estatals de Texas situats al llarg del seu recorregut. Un eclipsi es produeix quan el sol, la lluna i la terra s'alineen a l'espai. Durant un eclipsi anular, la lluna sembla una mica més petita que el sol, creant la il·lusió d'un anell de foc al cel. La lluna començarà a bloquejar el sol al voltant de les 10:20 del matí del 14 d'octubre, i l'anell de foc serà visible al voltant de les 11:40 del matí al llarg de la frontera entre Texas i Nou Mèxic.

Aleshores, l'eclipsi viatjarà al sud-est a través de l'estat, amb la durada de la totalitat variant en funció del punt de vista. Com més a prop estiguis del camí de l'eclipsi, més temps podràs gaudir de l'anell de foc. Es recomana planificar arribar d'hora i quedar-se tard als parcs, ja que hi pot haver retards de trànsit a causa de visitants de tot l'estat i el país. Assegureu-vos de portar prou menjar, aigua i combustible en cas de retards imprevistos.

Quan assistiu a la visualització de l'eclipsi en un parc estatal de Texas, és important aparcar només a les zones designades i mantenir-vos fora de les carreteres per seguretat. El personal del parc indicarà als visitants on aparcar fora de la vorera si és necessari. A més, els parcs ofereixen programes dirigits per guardabosques abans o després de l'eclipsi, per la qual cosa es recomana assistir a aquests programes informatius i educatius.

No us perdeu aquesta oportunitat única i emocionant de presenciar l'eclipsi solar anular als parcs estatals de Texas. Fes les teves reserves i prepara't amb antelació per garantir una experiència memorable.

